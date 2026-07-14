Ranking de la Copa Mundial 2026: análisis de las cuatro naciones antes de las semifinales

La Copa Mundial 2026 llegó a su fase de cuatro finalistas, y lo mejor de lo mejor está ahora tan cerca de la gloria mundial que casi pueden saborearla.

Ahora que ya están eliminados los contrincantes sorpresa, las semifinales están compuestas por los cuatro mejores equipos del mundo según el ranking mundial de la FIFA, aunque fácilmente podría no haber sido así.

Inglaterra y el campeón actual, Argentina, se vieron obligados a jugar tiempos extra ante Noruega y Suiza, respectivamente, y tuvieron que darlo todo para mantener vivos sus sueños en el Mundial. Ahora reavivan su histórica rivalidad en un enfrentamiento de semifinales trascendental, 40 años después de la “Mano de Dios”.

Y en el otro lado del tablero, se presenta una batalla entre los favoritos, ya que España y Francia se enfrentan en un partido que muchos consideran que podría recordarse como la “verdadera” final. Ambos han arrasado en el torneo hasta ahora: ¿cuál de ellos tropezará?

Así es como se comparan todos los equipos en las semifinales según el ranking de The Independent para la Copa Mundial de 2026:

1. Francia 🇫🇷 ↔️

open image in gallery Kylian Mbappé celebra después de que Francia superara las tácticas sucias de Paraguay

Francia es el equipo a batir en este Mundial. Así ha sido desde que anotó 10 goles en la fase de grupos para situarse cómodamente en lo más alto del tablero, y así se ha mantenido a lo largo de la fase eliminatoria. No todo ha sido un camino de rosas —su partido de octavos de final contra Paraguay resultó complicado debido a las tácticas sucias del equipo sudamericano—, pero si quedaban dudas tras esa ajustada victoria por 1-0, se disiparon con un contundente triunfo en cuartos de final sobre la revelación del torneo, Marruecos.

Didier Deschamps ha formado un equipo hasta ahora imbatible, impulsado por su desatada línea ofensiva y Kylian Mbappé siendo su arma más poderosa. El francés es el segundo en superar con creces el récord histórico de goles de Miroslav Klose en este torneo, al anotar su gol número 20 contra Marruecos. Sin embargo, se está recuperando de una lesión sufrida en ese partido de cuartos de final de cara a las semifinales; España estará rezando para que su rendimiento haya disminuido en consecuencia...

2. España 🇪🇸 ↔️

open image in gallery España se clasificó para los cuartos de final tras vencer a Portugal ( Getty )

España llegó a este torneo como favorito, pero no lo demostró desde el principio, a diferencia de su rival en la semifinal. El frustrante empate 0-0 en el debut contra Cabo Verde en el grupo H supuso una de las primeras sorpresas del Mundial, aunque con el regreso de Lamine Yamal al equipo lograron tomar impulso: primero con la goleada a Arabia Saudita (como se esperaba) y luego al conseguir el primer lugar del grupo al vencer a Uruguay en un partido muy reñido. En la fase eliminatoria, sin embargo, España comenzó a parecer realmente un posible campeón.

Tras arrollar a Austria con un 3-0 en los octavos de final, España rompió primero los corazones de los portugueses (incluido el de Cristiano Ronaldo) gracias a un gol de Mikel Merino en el último suspiro, y luego los de los belgas (especialmente el de Senne Lammens) gracias al mismo jugador del Arsenal. La clave del éxito de España en la fase eliminatoria ha sido su defensa tan sólida como una roca: solo ha recibido un gol en todo el torneo, lo que ha compensado alguna que otra jugada imperfecta. Sin embargo, su determinación se enfrentará ahora a su mayor prueba contra la prolífica selección francesa.

3. Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 ↔️

open image in gallery Inglaterra reforzó su confianza tras eliminar a México en territorio enemigo ( PA Wire )

Después de estar a punto de repetir el “incidente de Islandia” en una ajustada victoria in extremis sobre la República Democrática del Congo en los octavos de final, muchos daban por hecho que Inglaterra quedaría eliminada ante la coanfitriona México en el Estadio Azteca (sin mencionar a la altura a la que jugarían), una fortaleza del fútbol mexicano donde solo dos equipos visitantes habían ganado alguna vez en un partido oficial. El resultado fue uno de los mejores juegos de Inglaterra en la historia de la Copa del Mundo.

Al triunfo en la Ciudad de México le siguió un partido más complicado en Miami. Noruega llevó a Inglaterra al límite, y Jude Bellingham acudió al rescate en una remontada que terminó en victoria por 2-1 para sellar su pase a las semifinales. Les hubiera venido bien no llegar al tiempo extra y Thomas Tuchel no quedó nada satisfecho con el desempeño; pero al neutralizar a Erling Haaland, este equipo se gana algo de reconocimiento sin llegar a nuestra clasificación.

El próximo rival es Argentina, el campeón actual. Los recuerdos de 1986 y 1998 estarán muy presentes, y la selección de Inglaterra buscará venganza. Pero, por supuesto, esta rivalidad va mucho más allá del fútbol. Con un lugar en la final en juego, este partido promete ser un verdadero éxito.

4. Argentina 🇦🇷 ↔️

open image in gallery Lionel Messi rompió a llorar después de que Argentina venciera a Egipto en un partido polémico ( Getty )

Los campeones defensores han tenido una experiencia contrastante en este Mundial. Argentina se mostró a la par de Francia en la fase de grupos, y los impresionantes siete goles de Lionel Messi —que le permitieron superar el récord de Klose antes que Mbappé— hicieron que La Albiceleste dejara claras sus intenciones desde el principio. Pero el espectáculo de Messi se ha convertido en una especie de trama secundaria en una turbulenta fase eliminatoria.

Una ajustada victoria en tiempo extra ante una admirable selección de Cabo Verde minó su aura de invencibilidad en los octavos de final, antes de que su Mundial se viera envuelto en una polémica arbitral tras remontar dos goles en contra para superar por los pelos a Egipto. De ese partido surgieron acusaciones desagradables de que el torneo estaba “amañado” a favor de Argentina, principalmente por parte del delantero de los Faraones, Mostafa Ziko, a quien le anularon un gol de manera muy controvertida.

Luego se vieron obligados nuevamente a jugar tiempo extra en su eventual victoria por 3-1 contra Suiza, y aunque algunos puedan reavivar las acusaciones de “VARgentina” tras la tarjeta roja por error a Breel Embolo, esta queja en particular no tenía mucho fundamento: el delantero suizo se tiró al suelo y recibió, con razón, una segunda tarjeta amarilla. Aun así, Argentina lleva un par de semanas sin mostrarse dominante y, tras haber disputado dos partidos agotadores de dos horas en la fase eliminatoria, Inglaterra confía en sus posibilidades.

❌ Eliminados ❌

Suiza

Noruega

Bélgica

Marruecos

Colombia

Egipto

Estados Unidos

Portugal

México

Brasil

Paraguay

Canadá

Ghana

Cabo Verde

Australia

Argelia

Croacia

Austria

Bosnia y Herzegovina

Senegal

República Democrática del Congo

Ecuador

Suecia

Costa de Marfil

Países Bajos

Alemania

Japón

Sudáfrica

República Checa

Catar

Haití

Turquía

Curazao

Túnez

Nueva Zelanda

Uruguay

Arabia Saudita

Irak

Jordán

Panamá

Escocia

Corea del Sur

Irán