Anthony Joshua detalla su estrategia para noquear a Jake Paul: “Tengo que atacar a su alma”

Anthony Joshua ha prometido derrotar a Jake Paul “[doblegándolo] espiritual y mentalmente” cuando se enfrenten el viernes en Miami, Florida, EE. UU.

Joshua, también conocido como “A. J.”, se enfrentará al youtuber reconvertido en boxeador a lo largo de ocho asaltos de tres minutos. El excampeón del mundo tiene un tope de peso de 245 libras (111 kg), y ha sido muy criticado por la diferencia que existe con Paul en cuanto a experiencia y trofeos de élite.

Joshua (36) ha sido alineado por el jefe de la Riyadh Season, Turki Alalshikh, para un enfrentamiento con su rival británico de los pesos pesados, Tyson Fury, el año que viene; pero el luchador mantiene que está concentrado en la venidera pelea en el Kaseya Center de Miami.

“Creo que Jake es alguien a quien tengo que vencer mentalmente; es una persona mental, esta es mi observación”, dijo Joshua.

“Gran parte de la preparación de Jake se relaciona con su forma de pensar, con la meditación y el trabajo de respiración: así que si puedo destruir su alma, y puedo romper su mentalidad, he roto a Jake”, continuó.

“No lo veo solo desde el punto de vista físico. Tengo que atacar a su alma en el ring”, agregó.

Paul respondió entonces, insistiendo desafiante: “La única persona que puede hacer eso es Dios”.

open image in gallery Jake Paul se ejercita durante la exhibición y entrenamiento abierto de cara a su pelea con Anthony Joshua ( Getty Images for Netflix )

open image in gallery Anthony Joshua durante un entrenamiento abierto en el LIV Night Club en Miami, Florida, EE. UU. ( JC Ruiz/PA Wire )

Pero Joshua continuó, subrayando su deseo de dominar hasta el punto de que Paul pudiera rendirse:

“En las peleas, puedo ver cuando la energía de alguien, su frecuencia, sale de su cuerpo: ese es mi objetivo contigo”, añadió Joshua, y prosiguió: “Tengo ese instinto. Puedo verlo, cuando estoy luchando: ese pequeño destello en los ojos de alguien que está a punto de perder sus fuerzas. Si sigues explotándolo, algunos se rinden, y otros son noqueados. No se trata de dominarlo físicamente, quiero doblegarlo espiritual y mentalmente”.

Joshua insiste en que quedará “en buenos términos” con Paul después del combate, y que el youtuber no le “desagrada”.

open image in gallery Jake Paul (derecha) en su polémica pelea con Mike Tyson ( Getty )

open image in gallery Anthony Joshua intentará recuperarse de la derrota ante Daniel Dubois ( Getty Images )

“Tenemos una oportunidad para hacer buenos negocios”, expresó Joshua. Continuó: “Ante todo soy boxeador, pero si pienso en la vida después del boxeo, sin duda podemos sacarle provecho a esto”.

“Él buscará la derecha y yo le golpearé con la izquierda. Si durará más de una ronda, solo Dios lo sabe”, concluyó.

Traducción de Sara Pignatiello