Jake Paul pone en duda su futuro en el boxeo: “Mi médico no quiere que siga”

Jake Paul admitió que quizá no vuelva a pelear mientras continúa la recuperación por la fractura de mandíbula que sufrió frente a Anthony Joshua.

En diciembre, Paul perdió ante Joshua por nocaut en el sexto asalto, cuando el excampeón mundial de peso pesado se impuso al youtuber convertido en boxeador durante una pelea en Miami.

Durante el combate, “AJ”, de 36 años, le fracturó la mandíbula a Paul, lo que obligó al estadounidense de 29 años a someterse de inmediato a una cirugía. Además, en febrero atravesó una segunda operación y reconoció que su futuro en el boxeo permanece incierto.

open image in gallery Jake Paul (derecha) durante su derrota por nocaut técnico ante Anthony Joshua en diciembre ( Getty )

“En unos días me harán nuevas radiografías de la mandíbula para ver cómo avanza la recuperación”, contó Paul en el programa The Ariel Helwani Show. “Ahí veremos qué dicen los médicos”.

“Creo que entonces voy a tener una idea mucho más clara sobre cuándo podría volver a pelear. Aunque, sinceramente, también existe la posibilidad de que no regrese”.

Paul explicó que su estado mejoró con el paso de las semanas, aunque todavía necesita el alta médica antes de retomar los entrenamientos de contacto.

“Me siento mucho mejor con el paso del tiempo. Pero primero necesito autorización para volver a hacer sparring. Mientras tanto, sigo entrenando y casi todos los días voy al gimnasio para mantenerme en forma y trabajar con las manoplas”.

El estadounidense también reconoció que la recuperación resultó más compleja de lo esperado.

“Todo depende de cómo cicatrice el hueso. Además, me falta un diente y casi seguro voy a necesitar un implante. Todavía no sé cuánto tiempo va a llevar todo eso. Tenemos que ver qué es lo mejor para mí”.

Paul añadió que incluso parte de su entorno más cercano preferiría que no volviera al ring.

“Mi médico, Arman, no quiere que vuelva a pelear. Y hay algunas personas de mi equipo que piensan lo mismo”.

Sobre su prometida, explicó que mantiene una postura intermedia.

“Ella entiende lo que significa ser atleta, sentir esa necesidad de competir, demostrar quién eres y todo lo que implica amar este deporte. Pero al mismo tiempo también entiende los riesgos”.

open image in gallery Joshua logró arrinconar a un escurridizo Jake Paul en el sexto asalto y aseguró un nocaut técnico ( Getty )

Finalmente, el estadounidense dejó entrever que todavía no piensa alejarse por completo del boxeo.

“Aún no terminé. Siento en mi espíritu, en mi alma y en mi corazón que todavía me quedan peleas pendientes y cosas por resolver”, afirmó.

La caída ante Joshua marcó la segunda derrota en la carrera profesional de Paul. La anterior había llegado en 2023, cuando perdió por decisión frente a Tommy Fury, hermanastro del excampeón mundial de peso pesado Tyson Fury.

Aun así, el estadounidense suma 12 victorias como profesional, entre ellas triunfos sobre los excampeones de UFC Anderson Silva y Tyron Woodley, además de los exboxeadores Julio César Chávez Jr. y Mike Tyson, de 59 años.

Traducción de Leticia Zampedri