Reino Unido pide a la FIFA que investigue a Argentina por pancarta sobre Malvinas en el Mundial

El gobierno británico instó el jueves al órgano rector del fútbol mundial a investigar a la selección de Argentina después de que varios de jugadores posaron con una pancarta en la que se reivindicaba la soberanía sobre las disputadas Islas Malvinas.

Argentina venció a Inglaterra 2-1 en la segunda semifinal del Mundial disputada el miércoles en Atlanta.

Durante las celebraciones posteriores al partido, varios futbolistas argentinos sostuvieron una pancarta entregada por aficionados en las gradas que decía “Las Malvinas son argentinas”. Argentina se refiere a las Islas Falkland como Islas Malvinas.

El equipo podría enfrentar medidas disciplinarias por parte de la FIFA por infringir las normas que prohíben mensajes políticos en el campo.

El secretario de Negocios de Reino Unido, Peter Kyle, manifestó que el comportamiento de los jugadores fue “totalmente inapropiado”.

“La política debe estar separada del fútbol", declaró Kyle a la BBC. “De hecho, el Mundial tiene como uno de sus principios centrales que la política está separada del fútbol”.

“Eso ahora es un asunto para la FIFA. Espero que la FIFA lleve a cabo su investigación a fondo”, apuntó.

La rivalidad deportiva entre ambos países se ve intensificada por las tensiones políticas sobre el archipiélago del Atlántico Sur, un territorio británico de ultramar con una población de alrededor de 3.500 personas, ubicado a unos 13.000 kilómetros (8.000 millas) del Reino Unido y a 480 kms (300 millas) de Argentina.

Argentina sostiene que las islas le fueron arrebatadas ilegalmente en 1833. Reino Unido, que afirma que su reclamación territorial se remonta a 1765, envió un buque de guerra a las islas en 1833 para expulsar a las fuerzas argentinas que habían intentado establecer soberanía sobre el territorio.

Argentina invadió las islas en 1982, lo que desencadenó una guerra de 10 semanas, ganada por Londres, que se cobró la vida de 649 soldados argentinos, 255 miembros del personal de servicio británico y tres isleños.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.