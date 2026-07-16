Cómo un escultor italiano creó el trofeo del Mundial que se volvió un ícono

El escultor italiano que diseñó el trofeo del Mundial quería capturar tres emociones deportivas en una sola forma en espiral: la lucha del atleta, el júbilo del aficionado y el momento de la victoria.

El domingo, España o Argentina levantarán el trofeo tras la final de 2026.

Esto es lo que hay que saber sobre el premio más codiciado del fútbol.

El trofeo de la Copa Mundial fue diseñado en Milán

Silvio Gazzaniga diseñó el trofeo en su estudio del barrio milanés de Brera después de que la FIFA convocó a un concurso abierto para un nuevo diseño cuando Brasil se quedó en propiedad permanente con la copa original, la Jules Rimet, al ganar su tercer Mundial en 1970.

El diseño, hoy conocido para generaciones de aficionados, presenta dos figuras que se arremolinan hacia una esfera que representa la Tierra.

“Cuando empezó a diseñar la copa, estaba haciendo una enorme cantidad de bocetos y finalmente comenzó a desarrollar la idea de tener el mundo y este símbolo que es como dos espirales de ADN, que van subiendo”, relató Giorgio Gazzaniga, hijo del diseñador y quien entonces era adolescente.

Gazzaniga padre, escultor y diseñador que murió en 2016, trabajó para G.D.E. Bertoni Srl y creó algunos de los trofeos más prestigiosos del mundo, entre ellos la Copa de la UEFA y la Supercopa de Europa.

El trofeo anterior fue robado y nunca se recuperó

El primer trofeo del Mundial, presentado para el torneo inaugural de 1930, representaba a la diosa griega Nike y era conocido como la Copa Jules Rimet, el nombre del fundador del torneo. La FIFA encargó un reemplazo después de que Brasil se quedó en propiedad permanente con el original al convertirse en la primera nación en coronarse tres veces.

La Copa Jules Rimet fue robada dos veces: la primera, en 1966, mientras estaba en exhibición pública en Inglaterra, antes de ser recuperada por un perro llamado Pickles debajo de un seto en el sur de Londres, según la FIFA.

Fue robada de nuevo en 1983 de la sede de la Confederación Brasileña de Fútbol, después de que Brasil la conquistó de manera permanente. Nunca se ha recuperado y se cree que fue fundida.

El diseño de Gazzaniga retrata la lucha por la victoria

Se presentaron más de 50 propuestas, pero sólo Gazzaniga inscribió un modelo completo, lo que permitió al jurado apreciar tanto la forma como la historia que transmitía, señaló su hijo.

“El mundo está por encima de todo; está el esfuerzo del atleta; está el movimiento del atleta dentro del metal, y el cuerpo del atleta es áspero, rudo, porque ha sufrido, ha tenido que luchar y se ha esforzado por la victoria”, describió Gazzaniga hijo.

“Esa victoria se expresa a través de unos brazos que se asemejan a las alas de la Victoria, capturando no sólo el triunfo del atleta, sino también el júbilo del aficionado”.

La familia de Gazzaniga ha conservado su oficina en una nueva ubicación en las afueras de Milán, incluidos dibujos, el prototipo original presentado a la FIFA y un molde de cera.

Los ganadores de la Copa Mundial no se quedan con el trofeo original

El trofeo oficial que el capitán del equipo campeón alza tras la final mide 36 centímetros (14 pulgadas) de alto, está fundido en oro de 18 quilates y se asienta sobre una base con dos anillos de malaquita verde, que simbolizan los campos de juego.

Después del torneo, el trofeo original regresa a la FIFA, que lo guarda en su sede en Suiza entre un Mundial y otro. El equipo ganador se lleva a casa una réplica bañada en oro.

La FIFA ya no permite que los ganadores en tres ocasiones se queden con el original. Alemania obtuvo ya el trofeo en 1974, 1990 y 2014, mientras que Argentina podría alzarlo por tercera vez el domingo.

Este es el 14º Mundial en utilizar el diseño de Gazzaniga. La FIFA ha decidido mantener el trofeo en uso al menos hasta el torneo de 2038, según el sitio web de Gazzaniga.

El hijo del escultor aún recuerda vívidamente haber visto la final de la Copa del Mundo de 1974 en casa con su familia, cuando Alemania Occidental se enfrentó a Países Bajos. Fue la primera vez que el trofeo de su padre se entregó en un Mundial.

“La verdadera explosión de alegría llegó cuando el equipo alemán levantó la copa en Múnich y todo el estadio estalló”, rememoró. “Ése fue el momento en que un objeto se convirtió en un ícono”.

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