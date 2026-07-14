Arsenal vende al belga Leandro Trossard al Besiktas, y es el primero en salir del equipo campeón

El extremo belga Leandro Trossard se marcha del Arsenal y se dirige al Besiktas y se convierte en el primero de los integrantes del plantel campeón de Inglaterra en dejar el club.

El Arsenal informó que alcanzó un acuerdo con el Besiktas para el traspaso definitivo el martes, sin indicar el precio que pagará el club de Estambul.

Trossard pasó tres años y medio en el Arsenal tras llegar procedente del Brighton, y anotó seis goles en la Liga Premier la temporada pasada, cuando los Gunners se proclamaron campeones por primera vez desde 2004.

El Besiktas publicó un video del Trossard, de 31 años, con la camiseta blanquinegra del club y realizando su característica celebración de gol: se lleva las manos a los ojos como si fueran unas gafas.

Trossard fue titular en el Arsenal en la final de la Liga de Campeones contra el Paris Saint-Germain a finales de mayo, y fue titular en los seis partidos del recorrido de Bélgica hasta los cuartos de final del Mundial.

El Besiktas iniciará su campaña europea la próxima semana en la segunda ronda de clasificación de la Liga Europa, cuando reciba al Midtjylland en el partido de ida.

El 16 veces campeón de Turquía terminó cuarto en la liga la temporada pasada y ganó el título por última vez en 2021.

El Besiktas también fichó este mes al portero del Bayern Múnich Alexander Nübel.

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