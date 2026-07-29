Sean ‘Diddy’ Combs pasará menos tiempo en prisión tras un nuevo adelanto de su fecha de liberación

Sean “Diddy” Combs pasará incluso menos tiempo en prisión de lo previsto, luego de que su fecha de liberación se adelantara por segunda vez en poco más de un mes.

El magnate de la música, de 56 años, fue declarado culpable el año pasado de dos cargos de transporte con fines de prostitución. Sin embargo, fue absuelto de los delitos más graves, entre ellos un cargo de asociación delictiva (racketeering) y dos de trata de personas con fines de explotación sexual. Posteriormente, fue condenado a 50 meses de prisión y al pago de una multa de 500.000 dólares.

En un principio, se esperaba que recuperara la libertad en mayo de 2028. Desde entonces, su equipo legal ha impugnado en varias ocasiones la condena, al sostener que no recibió un juicio justo y que la Primera Enmienda protege su conducta.

Según el sitio web de la Oficina Federal de Prisiones, la fecha prevista para la liberación de Combs ha sido modificada en varias ocasiones y, tras adelantarse el mes pasado al 23 de febrero de 2028, ahora está fijada para el 24 de enero de ese mismo año, de acuerdo con TMZ.

Combs cumple su condena en la prisión federal FCI Fort Dix, en Nueva Jersey, donde el mes pasado, según diversos reportes, se vio involucrado en un altercado con otro recluso y posteriormente fue enviado a aislamiento.

El cambio en su fecha de liberación se produce mientras continúan las especulaciones sobre un posible indulto por parte del presidente Donald Trump. A principios de este mes, CBS News informó, citando fuentes cercanas al asunto, que el mandatario estaría evaluando concederle algún tipo de clemencia. Según esas mismas fuentes, Trump también analiza un posible indulto para Prakazrel “Pras” Michel, integrante del grupo de hip hop The Fugees, condenado por delitos relacionados con actividades de cabildeo en favor de intereses extranjeros.

De acuerdo con el medio, ambos casos formarían parte de un plan más amplio de la Casa Blanca para otorgar 250 indultos con motivo del 250.º aniversario de la independencia de Estados Unidos.

Sin embargo, la Casa Blanca remitió a The Independent a unas declaraciones que Trump hizo en enero a The New York Times, en las que aseguró que no estaba considerando conceder un indulto a Combs, pese a que el músico le habría enviado una carta para solicitarlo. Esa postura coincide con la que ya había expresado el Gobierno el año pasado, cuando desmintió los rumores sobre una posible medida de clemencia a favor del empresario musical.

Trump y Combs, ambos empresarios neoyorquinos que más tarde incursionaron en la televisión, mantuvieron una relación cordial durante años. No obstante, el presidente ha afirmado que dejaron de tener contacto después de su entrada en la política.

En mayo pasado, Trump aseguró que hacía años que no veía ni hablaba con Combs. "Antes le caía muy bien, pero creo que cuando me presenté a las elecciones esa relación se rompió, por lo que he leído", afirmó.

Mientras tanto, Combs continúa apelando tanto su condena como la sentencia impuesta.

Traducción de Leticia Zampedri