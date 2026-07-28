Un padre de familia de Michigan, señalado por la policía como el presunto responsable de asesinar a su esposa y a sus seis hijos antes de quitarse la vida, fue identificado como un exejecutivo de la Asociación Estadounidense del Corazón que había perdido su empleo semanas antes, según reveló un amigo cercano de la familia.

Kristopher Karolkiewicz, de 47 años, fue hallado muerto el viernes junto a su esposa, Amanda “Mandy” Karolkiewicz, de 39, en la vivienda familiar de Grand Haven Township, confirmó la Oficina del Sheriff del condado de Ottawa a The Independent. Horas antes, los bomberos habían acudido al lugar tras recibir un reporte de humo, pero no encontraron indicios de un incendio. Sin embargo, regresaron más tarde después de que se reportara nuevamente la presencia de humo blanco. En esa segunda inspección descubrieron los cuerpos de los ocho integrantes de la familia dentro de la casa.

Entre las víctimas estaban los seis hijos de la pareja: cuatro varones biológicos de 15, 12, 11 y 5 años, y dos niñas de 11 años adoptadas en China cuando eran bebés. Según el medio local 13 On Your Side, Mandy y sus hijas habían regresado de un viaje a China apenas unos días antes de los asesinatos.

Las autopsias determinaron que los ocho integrantes de la familia murieron por heridas de bala, informaron las autoridades. La muerte de Amanda y de los seis menores fue clasificada como homicidio, mientras que la de Kristopher fue declarada suicidio. Además, los investigadores concluyeron que, tras los asesinatos, el responsable provocó incendios de manera intencional en varias áreas de la vivienda para intentar destruir la escena. Como consecuencia, las mascotas de la familia también murieron por el incendio y la inhalación de humo.

open image in gallery Kristopher Karolkiewicz, exvicepresidente de Ventas y Marketing de la Asociación Estadounidense del Corazón, fue identificado como el hombre que, según las autoridades, asesinó el viernes a su esposa y a sus seis hijos en Grand Haven Township, Michigan ( TikTok/@MandyKarol )

Kristopher Karolkiewicz trabajó de forma remota como vicepresidente de Ventas y Marketing de la Asociación Estadounidense del Corazón desde septiembre de 2023, confirmó la organización a The Independent. Además, informó que su relación laboral terminó a principios de este mes. Si bien la institución señaló que, por su política interna, no comenta asuntos de personal, un amigo de la familia aseguró a 13 On Your Side que Karolkiewicz había sido despedido.

En un comunicado enviado a The Independent, la Asociación Estadounidense del Corazón expresó sus condolencias por lo ocurrido.

“Como organización con personal profesional dedicado a ayudar a los demás, estamos devastados por las noticias provenientes de Grand Haven, y nuestros pensamientos están con los seres queridos de quienes perdieron la vida en esta tragedia”, señaló.

Por su parte, la portavoz de la familia, Emily Jones, recordó a Mandy Karolkiewicz como una persona llena de energía y alegría.

“Era una persona a la que querías apenas entraba en la habitación, porque sabías que tu día iba a mejorar”, dijo Jones, según WOOD-TV.

open image in gallery Los seis hijos de la pareja, de entre 5 y 15 años, fueron encontrados con heridas de bala dentro de la vivienda, que había sido incendiada ( AP )

Mandy Karolkiewicz será recordada como una querida maestra suplente que trabajó con estudiantes en las escuelas del área de Grand Haven.

A principios de este año, una publicación en Facebook destacó su dedicación y compromiso con la comunidad educativa.

“Mandy siempre hacía un esfuerzo adicional por sus estudiantes, sobre todo cuando atravesaban un mal momento. Respondía con empatía, paciencia y cariño. Se entregaba por completo a su trabajo, siempre estaba dispuesta a ayudar donde hiciera falta y contribuía a que Peach Plains fuera un mejor lugar para aprender y trabajar”.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita apoyo inmediato por una crisis de salud mental o pensamientos suicidas, puedes llamar o enviar un mensaje de texto al 988, o visitar 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea de Ayuda para Crisis y Suicidio. El servicio es gratuito, confidencial y está disponible las 24 horas del día, todos los días.

Si te encuentras en el Reino Unido o Irlanda, puedes comunicarte de forma confidencial con Samaritans llamando al 116 123 o consultar el sitio web de la organización para encontrar la sede más cercana.

Si estás en otro país, visita www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda disponible en tu región.