Kanye West llega discretamente a un acuerdo en demanda por acusaciones de conducta sexual inapropiada

Lauren Pisciotta, exasistente de Kanye West, ha llegado a un acuerdo incondicional con el rapero tras acusarlo de agresión sexual, trata de personas y una serie de otros abusos en una demanda de gran alcance.

Según documentos judiciales presentados el martes ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, California, EE. UU., las partes han llegado a un acuerdo definitivo, dando por concluido el caso. No se han revelado los términos del acuerdo.

Pisciotta demandó por primera vez a West, ahora conocido como Ye, en junio de 2024, alegando despido improcedente y acoso sexual. Posteriormente, en 2025, amplió la demanda para incluir acusaciones de agresión sexual, trata de personas con fines sexuales, agresión física y otras reclamaciones.

open image in gallery Kanye West, el rapero ahora conocido como Ye, sale de un tribunal durante el juicio contra Sean “Diddy” Combs en junio de 2025 ( AP )

Sus abogados habían informado previamente al tribunal que las partes habían llegado a un acuerdo “en principio” tras la mediación del 4 de junio. La presentación del martes confirma que se ha llegado a un acuerdo incondicional.

Pisciotta, modelo, influencer y exasistente de West, alegó que el rapero había utilizado promesas de ascenso profesional en las industrias de la música y la moda para coaccionarla a acceder a sus demandas sexuales antes de despedirla en 2023 después de que ella rechazara sus insinuaciones.

La denuncia modificada alegaba que Ye la había “aterrorizado y dominado” durante aproximadamente dos años y que, posteriormente, la había agarrado por el cuello en su apartamento tras finalizar su relación laboral.

open image in gallery Lauren Pisciotta (a la izquierda) había demandado a Kanye West por despido improcedente y acoso sexual ( Instagram/Getty )

También acusó a West de enviarle paquetes falsos a su casa y de orquestar informes de emergencia falsos después de que se mudara a Florida, lo que resultó en repetidas visitas de la policía, investigadores gubernamentales y proveedores de servicios, en lo que la demanda describió como “swatting”.

En una de las acusaciones más graves de la demanda, Pisciotta afirmó que West la había drogado y agredido sexualmente años antes en una fiesta en un estudio de grabación en Santa Mónica, California, organizada junto con Sean “Diddy” Combs. Según la denuncia, a los invitados se les dijo que debían consumir las bebidas servidas en el evento o marcharse.

Pisciotta alegó que se había sentido rápidamente indispuesta tras consumir una bebida y que al día siguiente había despertado con malestar y confusión, sin recordar nada de lo sucedido. Afirmó que se había enterado de la supuesta agresión años después, mientras trabajaba para Ye, cuando este supuestamente hizo referencia al incidente durante una conversación.

La demanda no acusa a Combs de ningún delito en relación con la supuesta agresión.

Pisciotta también alegó que West no le había pagado el salario prometido de 4 millones de dólares, la había presionado repetidamente para tener relaciones sexuales, se puso encima de ella en contra de su voluntad en una habitación de hotel, la encerró en un dormitorio de un jet privado mientras se masturbaba y la ofreció como un “regalo” sexual a un socio.

Además, alegó que él la había presionado para que cerrara su lucrativa cuenta de OnlyFans con el fin de que dependiera económicamente de él.

La mujer afirmó que la conducta denunciada le había provocado ansiedad y trastorno de estrés postraumático.

West siempre ha negado las acusaciones. Tras la demanda inicial, sus representantes calificaron las afirmaciones de “infundadas” y acusaron a Pisciotta de intentar chantajear y extorsionar al rapero después de que sus supuestas insinuaciones fueran rechazadas.

Su equipo legal también afirmó que Pisciotta había sido despedida por no estar cualificada para el puesto y por exigir cantidades desorbitadas de dinero, incluyendo un salario anual de $4 millones. Además, alegaron que solicitaba regalos caros, como bolsos Hermès Birkin, un Lamborghini y cirugía estética.

El acuerdo resuelve el caso civil sin que West admita responsabilidad alguna.

Traducción de Sara Pignatiello