Un hombre de Nueva Jersey fue arrestado después de que un niño de 2 años sufrió una sobredosis de cocaína mientras supuestamente estaba a su cuidado en la costa de Jersey.

Alexander Moles fue acusado después de que el menor se enfermó en North Wildwood el 20 de julio, tras sufrir dificultades para respirar.

Según la fiscalía, los bomberos fueron alertados del incidente en el vehículo de Moles, que se encontraba detenido en una intersección, tras recibir un aviso sobre un niño enfermo.

“Los servicios de emergencia administraron dos dosis de aerosol nasal de naloxona (NARCAN), a las que el niño respondió, y trasladaron al pequeño de dos años al Hospital Universitario Cooper Cape Regional para que recibiera atención médica adicional”, declaró la Fiscalía del Condado de Cape May.

“Los análisis de sangre preliminares realizados al niño de dos años también dieron positivo en cocaína”.

Alexander Moles fue detenido después de que un niño de dos años, que supuestamente estaba a su cargo, sufrió una sobredosis de cocaína ( Cárcel del condado de Cape May )

Moles, residente de Ringwood, Nueva Jersey, enfrenta cargos por poner en peligro a un menor y posesión de cocaína, entre otros.

Los investigadores afirman que Moles, de 39 años, estaba de vacaciones en una propiedad en Wildwood en el momento del incidente.

Según documentos judiciales obtenidos por New Jersey 101.5, Moles se alojaba en una propiedad alquilada con una mujer y otros niños.

Los documentos indican que él se hizo cargo de los niños mientras la mujer se duchaba. Al regresar, ella encontró al niño somnoliento. Supuestamente, Moles la llamó de camino al hospital, diciéndole que el niño se estaba quedando dormido, y la mujer llamó al 911.

Según informó el medio, los investigadores afirman que durante el registro de la propiedad encontraron fragmentos de una pastilla, varios paquetes de papel de aluminio etiquetados como “clorhidrato de tapentadol” y una bolsa de plástico transparente que contenía una sustancia blanca en polvo.

Según informaron las autoridades, Moles ingresó en el centro penitenciario de Cape May y fue puesto en libertad tras una audiencia de detención celebrada el 24 de julio.

Traducción de Olivia Gorsin