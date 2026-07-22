Hallan muerto al cazatalentos francés Daniel Siad, investigado por sus presuntos vínculos con Jeffrey Epstein

Un agente francés de modelos vinculado al delincuente sexual Jeffrey Epstein fue hallado muerto en su domicilio el miércoles, informaron las autoridades.

Daniel Siad, de 69 años, era investigado por acusaciones de haber ayudado a Epstein en el tráfico de mujeres, aunque aún no había sido interrogado cuando fue encontrado sin vida en Colombes, un suburbio al noroeste de París.

"Tras el hallazgo, el lunes por la noche se abrió una investigación para determinar la causa de la muerte", informaron los fiscales a la BBC, al tiempo que señalaron que pronto se le practicará una autopsia.

Siad, cuyo nombre aparece en más de 1.000 documentos de la más reciente publicación de archivos relacionados con Epstein, difundida a principios de este año, negó las acusaciones y sostuvo que el financista había abusado de su confianza.

open image in gallery Daniel Siad figura en los archivos relacionados con Jeffrey Epstein

Según informó anteriormente The Independent, Siad, considerado un colaborador cercano de Jeffrey Epstein, le enviaba fotografías, perfiles e información sobre los viajes de mujeres jóvenes, facilitando encuentros bajo el pretexto de supuestos "castings de modelos", de acuerdo con documentos incluidos en los archivos del financista.

Los documentos también indican que, a partir de 2017, Epstein y Siad operaban desde el centro de Barcelona. Según Siad, la ciudad era una buena base para el reclutamiento, "mucho más segura que París", debido a la despenalización del trabajo sexual, la gran afluencia de turistas y el relativo anonimato.

En una entrevista con CNN sobre su relación con el financista, Siad aseguró que su vínculo con Epstein fue "estrictamente profesional".

"Nunca escuché a ninguna de las personas que le presenté decir que había tenido una mala experiencia con él", afirmó.

Siad dijo lamentar haber conocido a Epstein y aseguró que lo ocurrido después fue "como una pesadilla". "No puedo creer que esta persona tuviera otra cara", expresó. Sin embargo, fue cuestionado porque mantuvo su relación con Epstein incluso después de que el multimillonario fuera condenado en 2008 por delitos sexuales contra menores.

"Era una persona tan poderosa, ¿cómo no iba a confiar en él?", sostuvo.

open image in gallery Un correo electrónico enviado por Daniel Siad a Jeffrey Epstein, incluido en la más reciente publicación de los archivos de Epstein ( Departamento de Justicia de EE. UU. )

En otra entrevista con la televisión francesa, Siad aseguró: "Nunca le presenté una modelo menor de edad ni una que hubiera sido víctima de abusos, así que no tengo nada de qué reprocharme".

La modelo sueca Ebba Karlsson identificó al cazatalentos en fotografías de los archivos de Epstein y lo acusó de haberla violado en la década de 1990. A comienzos de este año presentó una denuncia ante la fiscalía de París y, según fuentes citadas por AFP, fue interrogada por la policía como parte de la investigación.

"Es muy frustrante. Estuvo a punto de ser arrestado. Trabajamos muy duro para conseguir justicia", declaró Karlsson a AFP.

En su entrevista con CNN, Siad respondió: "No recuerdo en absoluto a esta persona. Estaría encantado de enfrentarme a ella en los tribunales".

De acuerdo con ese medio, los registros muestran que Epstein le pagó miles de dólares a Siad. En uno de los correos electrónicos incluidos en los archivos, Siad envió la fotografía de una mujer y Epstein respondió: "Demasiado mayor".

En 2022, el agente de modelos francés Jean-Luc Brunel fue hallado muerto en una prisión de París mientras esperaba ser juzgado por cargos de violación y agresión sexual contra menores. Brunel, acusado por Virginia Giuffre de participar en el reclutamiento y la trata de menores con fines de explotación sexual para Jeffrey Epstein, había sido detenido en 2020 y se suicidó en febrero de 2022, antes del inicio del juicio.

Epstein murió por suicidio en una cárcel de Nueva York en 2019 mientras esperaba ser juzgado por presuntamente reclutar a decenas de adolescentes para que mantuvieran relaciones sexuales con él y con otras personas. De haber sido declarado culpable, enfrentaba una pena de hasta 45 años de prisión.

A finales de enero de este año, el Departamento de Justicia publicó millones de documentos en virtud de la Ley de Transparencia de los Archivos de Epstein, incluidos miles de correos electrónicos, documentos judiciales, fotografías y videos. Entre ese material figuran imágenes o menciones de figuras públicas de alto perfil, entre ellas el presidente de Estados Unidos.

Traducción de Leticia Zampedri