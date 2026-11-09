Russell Brand es un “depredador sexual que no muestra el menor remordimiento”, afirmó una de las mujeres que lo denunciaron durante la audiencia en la que se dictó su sentencia.

El lunes por la mañana, el Tribunal de la Corona de Southwark escuchó los testimonios de las víctimas, quienes describieron las graves consecuencias que los delitos del comediante tuvieron en sus vidas. Tras las declaraciones, el juez Bennathan condenó a Brand a 10 años y seis meses de prisión.

Una de las mujeres, que fue violada por Brand en un bar del barrio londinense de Soho en 2004, relató que el ataque la dejó en un estado de “conmoción y confusión” y que quedó “traumatizada”.

La víctima, que declaró ante el tribunal protegida por una cortina para resguardar su identidad, describió el sufrimiento que le provocó ver cómo la popularidad del comediante seguía creciendo después de lo ocurrido.

“Durante muchos años, mientras su fama aumentaba, era imposible evitar verlo en los medios de comunicación, donde se celebraba su repugnante comportamiento hacia las mujeres como si todo fuera una broma”, declaró. “En muchas ocasiones sentí náuseas al verlo pavonearse, convencido de que podía hacer lo que quisiera sin afrontar las consecuencias”.

open image in gallery Ilustración de Russell Brand en el banquillo de los acusados durante su comparecencia ante el Tribunal de la Corona de Southwark ( PA )

Mientras Brand permanecía sentado, mirando al frente y sin mostrar ninguna reacción visible, la mujer continuó leyendo su declaración y explicó que la exposición pública del caso también la había convertido en blanco de ataques.

“Lo que resultó aún más aterrador fue ver cómo destrozaban mi reputación en las redes sociales personas convencidas de que todas nosotras, las mujeres, estábamos inventando las acusaciones”, afirmó.

“Hemos recibido acusaciones y amenazas de muerte de seguidores fanáticos en las redes sociales. Ahora vivo con el temor de que se revele mi identidad y alguien termine atacándome a mí o a mi familia”.

Otra de las víctimas, una trabajadora de radio que fue violada por Brand en 2005, contó al tribunal que estuvo a punto de retirar su denuncia debido al desgaste emocional de verse involucrada en un proceso penal de tanta repercusión.

La mujer lamentó que, desde la agresión, Brand haya podido continuar con su vida e incluso dejar atrás lo sucedido, mientras ella ha tenido que convivir con sus consecuencias.

“Solo espero que no se le permita hacer daño a ninguna otra mujer”, concluyó.

open image in gallery El Tribunal de la Corona de Southwark escuchó las declaraciones de las víctimas de Russell Brand el lunes por la mañana ( PA )

La mujer agregó: “Desde que me violó en 2005, Russell Brand ha podido seguir adelante con su vida e incluso olvidar lo ocurrido. Sin embargo, con el paso de los años, escuchar su voz en la televisión o en las redes sociales, o solo ver su imagen, me provocaba una reacción de sobresalto”.

“Esto ha tenido consecuencias duraderas en mi vida, incluso cuando creía haber superado lo sucedido. Su voz, en particular, me provocaba una reacción muy intensa”, explicó. También reconoció que estuvo a punto de abandonar el proceso judicial debido al desgaste emocional: “Casi retiro mi denuncia porque no me sentía lo suficientemente fuerte como para seguir adelante”.

A continuación, el fiscal Riel Karmy-Jones leyó la declaración de otra mujer que fue violada por Brand. En su testimonio, la víctima explicó que la fama y la influencia del comediante le impidieron sentirse segura para hablar de lo ocurrido.

La mujer afirmó que la agresión la dejó “ansiosa, humillada y abrumada” y que, durante mucho tiempo, tuvo miedo de denunciarlo. “No sabía en quién podía confiar ni a quién recurrir. Sentía que, si lo denunciaba, nadie me creería”, relató.

“Su fama, su riqueza y su influencia crearon un desequilibrio de poder que me hizo sentir indefensa. No tenía la confianza necesaria para enfrentarme a alguien que parecía tan poderoso, rico e influyente”, concluyó.

open image in gallery El excomediante fue declarado culpable de violar a una mujer en 2009 y de violar a trabajadoras de la televisión y la radio entre 2004 y 2009 ( PA )

El comediante, caído en desgracia tras las acusaciones en su contra, permaneció mirando al frente mientras continuaba la lectura del testimonio de la mujer. “La investigación y el proceso judicial han sido muy difíciles. Tener que proporcionar mis datos personales y permitir el acceso a mi teléfono celular me resultó muy invasivo. En ocasiones, sentí que era yo quien estaba siendo investigada e interrogada”, relató.

La víctima también expresó su malestar por los intentos de desacreditarla. “Me ha dolido que se insinúe que solo soy una fan obsesionada con él. Esa imagen no refleja quién soy. Yo tenía mis propias ambiciones, metas y aspiraciones, y ha sido profundamente doloroso que me etiquetaran de esa manera”, afirmó.

“Incluso ahora, siento que sigo viviendo con el trauma de lo ocurrido. Es algo que llevo conmigo todos los días y, muchas veces, tengo la sensación de que nunca terminará”, concluyó.

La última mujer en prestar testimonio, que fue violada por Brand mientras el comediante participaba en una grabación en 2009, denunció que el ambiente laboral de aquella época la hizo sentir que debía guardar silencio sobre lo sucedido.

La mujer, que entonces trabajaba para Channel 4, explicó que intentó denunciar el incidente de inmediato, pero sus superiores no tomaron medidas. “Hablé de lo ocurrido justo después del incidente y, lamentablemente, la alta dirección lo ignoró por completo”, declaró.

“Eso me afectó muchísimo. Sé que, si algo parecido hubiera vuelto a suceder en aquel momento, no habría tenido la confianza necesaria para denunciarlo otra vez”, agregó. “En esa época existía una cultura que me hizo sentir que debía seguir adelante con mi vida y no volver a hablar del asunto”.

Traducción de Leticia Zampedri