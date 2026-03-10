Rescatan a mujer discapacitada tras permanecer cinco años secuestrada por su esposo en una mansión

Durante cinco años, una mujer discapacitada permaneció encerrada en un dormitorio de la casa de un millón de dólares que compartía en Houston, Texas, EE. UU., con su esposo y sus hijos, sobreviviendo con tan solo un huevo al día, según las autoridades.

La víctima fue finalmente rescatada el viernes por la mañana sólo después de que su marido, James Earl Johnson, dejara accidentalmente su teléfono en una mesita de noche, lo que le dio la oportunidad de llamar al 911. Pero la llamada desesperada se interrumpió.

Al parecer, Johnson abofeteó a su esposa, la llevó de vuelta a la cama y desconectó la llamada con el operador del 911 antes de que la policía pudiera intervenir, según los documentos del tribunal penal del condado de Harris.

Johnson (46) fue arrestado el viernes y acusado de lesiones a una persona discapacitada y de abandonar o poner en peligro a un niño, una persona mayor o una persona discapacitada.

Los investigadores descubrieron que la víctima no tenía acceso a un teléfono, comida regular o consistente, ni atención médica adecuada, según una orden de causa probable obtenida por The Independent. Los investigadores alegan que Johnson solo le dejaba un huevo al día y de vez en cuando le llevaba la cena.

James Earl Johnson (46), mantuvo presuntamente a su esposa discapacitada encerrada en un dormitorio de su casa de Houston, Texas, EE. UU., valorada en un millón de dólares ( Departamento de Policía e Houston )

Su hijo adulto dijo a la cadena KTRK que la mujer permanecía hospitalizada el lunes, pero no dio detalles adicionales sobre su condición o la naturaleza de su discapacidad.

No está claro si el hijo adulto sabía de los presuntos abusos, pero los vecinos al parecer no sabían que la mujer estaba cautiva dentro de la mansión de 2.000 m2, según el periódico británico Daily Mail.

Pero, de acuerdo con los documentos judiciales, la mujer ya había intentado alertar a las autoridades en el pasado.

El 16 de noviembre se llamó a la policía para que acudiera al domicilio, pero cuando llegaron, la mujer les dijo que ella y sus hijos habían recibido instrucciones de permanecer callados y no hablar con la policía. Los agentes se marcharon sin presentar denuncia.

La víctima fue finalmente rescatada el viernes por la mañana solo después de que su marido, James Earl Johnson, dejara accidentalmente su teléfono en una mesilla de noche, lo que le dio la oportunidad de llamar al 911 ( Google Maps )

Los registros judiciales también muestran que la víctima había presentado anteriormente demandas contra Johnson en el tribunal de familia del condado de Harris en 2001 y 2002 solicitando la manutención de sus hijos, aunque los resultados de esas demandas permanecen sellados.

Johnson, que trabaja como maestro electricista a tiempo completo ganando unos $18.000 al mes, compró la casa de cinco dormitorios y ocho baños en 2015 y había vivido allí con su esposa durante al menos seis años, según los registros de propiedad del condado.

Johnson fue puesto en libertad bajo una fianza de $50.000 y se le ordenó que se mantuviera alejado de la víctima y de su domicilio en el vecindario Clear Lake, según consta en los registros judiciales. Además, podría enfrentarse a una pena de hasta 20 años en prisión, y multas de hasta $10.000. Deberá volver a comparecer ante el tribunal el 18 de marzo.

Traducción de Sara Pignatiello