Harvey Weinstein afirma que aún recibe una pensión anual de $60.000 de Disney en entrevista desde prisión

Harvey Weinstein afirma que sigue recibiendo un cheque de pensión de 60.000 dólares anuales de Disney mientras permanece entre rejas.

El productor de cine caído en desgracia (73) se quejó en su primera entrevista en la Isla Rikers de que estaba preocupado por sus finanzas mientras espera su tercer juicio por presunta agresión sexual.

Weinstein dijo a The Hollywood Reporter en una inédita entrevista publicada el martes que, después de gastar millones en honorarios legales, la idea de quedarse sin dinero “no [lo dejaba] dormir”.

“Tenía propiedades y otros ingresos, pero no son ilimitados”, declaró al medio, y añadió: “Disney me cortó el seguro. ¿Sabes cuánto gané para esa empresa?”.

El cofundador de Miramax continuó afirmando que ganó $1.000 millones para la empresa publicando la franquicia de libros de Percy Jackson: “He ganado miles y miles de millones para Disney y me dan $60.000 al año. Y mi exesposa Eve se lleva la mitad”, expresó.

Eve Chilton es la primera esposa de Weinstein, con quien estuvo casado de 1987 a 2004. Exasistente de Miramax, Chilton tuvo tres hijas con él: Remy, Emma y Ruth.

Disney no respondió inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Independent.

Weinstein y su hermano Bob lanzaron su estudio de producción, Miramax, en 1979 y se hicieron famosos por financiar películas independientes de éxito como Sexo, mentiras y video y Perros de la calle. The Walt Disney Company adquirió Miramax en 1993 por unos $70 millones, iniciando una relación de 12 años que acabó con la salida de los hermanos Weinstein del grupo en 2005 debido a enfrentamientos con la dirección de Disney, incluido el ex director ejecutivo de Disney, Michael Eisner.

En aquel momento, el Wall Street Journal informó que los hermanos Weinstein habían ganado alrededor de $403 millones durante su permanencia en la empresa, incluida su paga final de $140 millones. Disney vendió el estudio a la compañía Filmyard Holdings en 2010.

Eisner, que fue director ejecutivo de Disney de 1984 a 2005, dijo en una entrevista reciente que trabajar con Weinstein había sido la parte más difícil de su carrera.

“Mentía sobre todo”, dijo el exejecutivo sobre Weinstein en el pódcast In Depth en febrero. Agregó: “¿Cómo lidias con alguien que nunca dice la verdad?”.

Eisner continuó: “Era un cerdo. Era grosero, pero era un intelectual en secreto. Parecía un camionero y actuaba como un camionero. Tenía un gran gusto por el cine independiente, y nadie en Disney quería tratar con él excepto yo. No sabía decir la verdad, no cumplía los contratos”.

Aunque ha sido declarado culpable de agresión sexual en dos casos distintos, uno en su juicio de revisión en Nueva York el año pasado y otro en Los Ángeles en 2022, Weinstein ha negado repetidamente haber agredido sexualmente a nadie.

