El cantante D4vd es el “foco” de la investigación por la muerte de la adolescente hallada en su Tesla

El cantante de pop alternativo D4vd, cuyo nombre legal es David Burke, es el foco de una investigación del gran jurado del condado de Los Ángeles por el asesinato de una niña de 14 años. El cadáver de la adolescente en estado de descomposición fue descubierto el año pasado en el interior de un Tesla, que había sido remolcado desde Hollywood Hills.

Los documentos judiciales, obtenidos el miércoles, identifican al artista de 20 años nacido en Houston como el “foco” de la investigación. Los documentos incluyen citaciones del gran jurado emitidas el 15 de enero, en las que se solicita el testimonio de tres de sus familiares: su madre, su padre y su hermano.

Aunque la investigación del gran jurado se ha mantenido en secreto en California, las citaciones se hicieron públicas tras un recurso que interpuso la familia del cantante en Texas. Los documentos declaran de manera explícita que el cantante “puede estar implicado en la comisión de los siguientes delitos contra las leyes del estado de California, a saber: un cargo de asesinato”. Las autoridades no habían nombrado públicamente a D4vd (que se pronuncia “deivid”) como sospechoso del caso.

El cuerpo sin vida de Celeste Rivas Hernández fue hallado el 8 de septiembre, un día después de que hubiera cumplido 15 años. Tenía 13 años y estaba en séptimo grado cuando su familia denunció su desaparición en 2024 en su ciudad natal de Lake Elsinore, a unos 112 kilómetros al sureste de Los Ángeles. En los documentos judiciales, las autoridades indican que tenía 14 años cuando fue asesinada.

La citación indica que los investigadores de la policía que registraban el Tesla Model Y 2023 en un patio de remolque encontraron una bolsa de cadáver “cubierta de insectos y un fuerte olor a descomposición”.

Detalla que “los detectives abrieron parcialmente la bolsa y observaron una cabeza y un torso descompuestos”.

open image in gallery El cantautor estadounidense David Anthony Burke, alias d4vd, actúa en el escenario del Casino durante la 58ª edición del Festival de Jazz de Montreux (MJF), en Montreux, Suiza, el 19 de julio de 2024 (Cyril Zingaro/Keystone vía AP, Archivo) ( Keystone )

Investigadores de la Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles acudieron al lugar de los hechos.

“Al sacar la bolsa del cadáver del compartimento de almacenamiento delantero, se descubrió que los brazos y las piernas habían sido seccionados del cuerpo”, explica el documento. Y agrega: “Una segunda bolsa negra fue descubierta debajo de la bolsa de cadáveres. Al abrir la segunda bolsa, se descubrieron las partes desmembradas del cuerpo”.

Los representantes de D4vd no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios el miércoles, y no han respondido a los correos electrónicos anteriores en busca de comentarios sobre el caso.

Los representantes del fiscal tampoco ofrecieron una respuesta inmediata a una solicitud de comentarios.

Un juez de Texas resaltó que ninguno de los tres miembros de la familia podía ignorar las citaciones y que debían comparecer a declarar.

El Tesla había sido remolcado desde un vecindario de lujo de las colinas de Hollywood, donde había estado aparentemente abandonado.

El cantante se encontraba en plena gira por Estados Unidos y siguió dando varios conciertos después de que se encontrara su cadáver. Pero finalmente canceló el resto de sus conciertos y una gira europea después de la amplia difusión sobre su relación con el caso.

La Oficina del Médico Forense había compartido solo que el cuerpo fue encontrado gravemente descompuesto y que probablemente llevaba “un largo periodo” fallecido dentro del vehículo “antes de ser encontrado”.

open image in gallery El cantante D4vd es considerado sospechoso de la muerte de una adolescente hallada en un Tesla a su nombre, según informes ( Arturo Holmes/Getty Images for Coachella )

En noviembre, la policía de Los Ángeles consiguió que un juez impidiera al médico forense jefe, el Dr. Odey Ukpo, hacer públicos los resultados de la autopsia, por lo que no se ha revelado la causa de la muerte ni muchos detalles sobre la investigación.

D4vd se hizo popular entre los seguidores de la generación Z por su mezcla de indie rock, R&B y pop lo-fi. Se hizo viral en TikTok en 2022 con el éxito ‘Romantic Homicide’, que alcanzó el número 4 en la lista Hot Rock & Alternative Songs de Billboard. Después firmó con Darkroom e Interscope Records y publicó su primer EP, Petals to Thorns, y su continuación, The Lost Petals, en 2023.

Cuando se descubrió el cadáver, D4vd había estado de gira en apoyo de su primer álbum completo, Withered. Posteriormente, se cancelaron los dos últimos conciertos en Norteamérica, en San Francisco y Los Ángeles, así como el concierto previsto en el Museo de los Grammy de Los Ángeles y la gira europea que iba a comenzar en Noruega.