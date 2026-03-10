Agente de policía resulta herido tras robo que devino en una toma de rehenes, cerca de una sinagoga

Un agente de policía resultó herido y un sospechoso muerto después de que un robo se convirtiera en una situación con rehenes en Baltimore, Maryland, EE. UU.

La policía fue llamada a un robo residencial en la parte noroeste de la ciudad justo antes del mediodía del martes, y fueron recibidos con disparos desde el interior de la casa, dijo el Comisionado de Policía Richard Worley durante una conferencia de prensa. La vivienda estaba cerca de una sinagoga de la ciudad.

Los policías se pusieron a cubierto, pero un agente de 36 años que llevaba 13 en el departamento recibió un disparo en la pierna. Se le aplicó un torniquete antes de trasladarlo a Traumatología de Choque, donde se encontraba “despierto” y “estable”, según explicó su médico, Thomas M. Scalea.

Una víctima femenina saltó por la ventana de la vivienda intentando huir de la toma de rehenes. Fue trasladada al hospital, dijo Worley.

“Después de que esa persona saltara por la ventana, el sospechoso apareció en la ventana con una pistola apuntando a la cabeza de otro individuo, un miembro de la familia”, dijo Worley. No estaba claro de inmediato si ambos rehenes estaban relacionados con el sospechoso.

Un agente de policía y un sospechoso resultaron heridos de bala durante una toma de rehenes que comenzó como un robo, según informó la policía ( Baltimore Police Department )

Un francotirador abatió al sospechoso, que había abierto fuego contra los agentes, según la policía

Los agentes de la SWAT (Unidad de Armas y Tácticas Especiales) llegaron rápidamente a la vivienda y un francotirador disparó al sospechoso, que fue declarado muerto.

El equipo SWAT desalojó más tarde la propiedad y encontró un arma, dijo Worley.

Worley dijo que la segunda víctima de la casa, familiar del sospechoso, también fue trasladada al hospital para ser evaluada, aunque las autoridades no creen que resultara herida.

El alcalde de Baltimore, Brandon M. Scott, agradeció que no hubiera más heridos relacionados con el incidente.

“Estamos muy agradecidos de que ni el agente ni ninguna otra persona del vecindario sufrieran daños graves”, declaró Scott, y continuó: “Nuestros pensamientos están con él y su familia, e incluso con la familia del fallecido”.

“Estamos agradecidos a nuestros agentes de la policía de Baltimore por haber respondido con valentía como lo han hecho hoy, y como lo hacen todos los días. Pudieron controlar rápidamente la situación”, añadió Scott.

Alrededor de una docena de miembros de las fuerzas del orden fueron vistos fuera de una casa en el noroeste de Baltimore. El lugar de los hechos estaba cerca de una sinagoga ( Citizen )

Scott señaló que el agente se encontraba “de muy buen humor” en el hospital.

Aunque el tiroteo se desarrolló cerca de al menos una sinagoga, la policía dijo a Fox News Digital en un correo electrónico que el tiroteo “no [se había producido] en una sinagoga o institución religiosa”.

Mientras se desarrollaba el incidente, la radio de la policía indicó una “Señal 13”, lo que significaba que un agente estaba en apuros.

Imágenes aéreas de WBAL-TV 11 mostraron una gran presencia policial en la parte noroeste de la ciudad, incluyendo carros blindados y docenas de oficiales patrullando las calles cerca de la escena. Se cerraron varias calles y la policía pidió a la gente que se mantuviera alejada de la zona.

El fiscal general de Maryland, Anthony G. Brown, escribió en X que los detectives estatales de la División de Investigaciones Independientes se encontraban en el lugar de los hechos.

El gobernador Wes Moore también dijo que había sido informado del tiroteo, escribiendo en las redes sociales: “Mi esposa y yo rezamos por su recuperación y tenemos en nuestros pensamientos a todos los afectados por esta tragedia”.

“Hemos estado en estrecho contacto con el Departamento de Policía de Baltimore y les he ofrecido todo el apoyo estatal que puedan necesitar”, agregó Moore, y siguió: “Agradezco el trabajo realizado por nuestros valientes agentes de seguridad y profesionales de la medicina para garantizar la seguridad de nuestras comunidades”.

Traducción de Sara Pignatiello