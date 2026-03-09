Acusan a sospechosa de intento de asesinato tras tiroteo en casa de Rihanna

Una mujer ha sido acusada de intento de asesinato después de que se produjeran varios disparos en la casa de Rihanna y A$AP Rocky.

La sospechosa, Ivana Lisette Ortiz (35), una mujer de Florida, EE. UU., está acusada de haber disparado contra la casa de la célebre pareja en Beverly Hills, Los Ángeles, California, sobre la 1:30 p. m. del domingo, según el Departamento de Policía de Los Ángeles.

Con un rifle AR-15, Ortiz se detuvo presuntamente frente a la casa y abrió fuego contra ella desde su vehículo, un Tesla blanco con matrícula de papel. Al parecer, disparó entre siete y nueve veces, y al menos cuatro de ellas impactaron en la casa, según la policía de Los Ángeles. La policía recuperó siete “casquillos de fusil de asalto” de la vivienda.

Ortiz fue detenida en el centro comercial Sherman Oaks Galleria, a unos 13 km de la casa de la cantante de 'Diamonds', después de que la policía siguiera su automóvil hasta allí menos de una hora después del tiroteo. Su fianza se ha fijado en 10.225.000 dólares y permanece detenida. Los registros de detención muestran que Ortiz fue arrestada anteriormente por violencia doméstica y por violar la libertad condicional unos meses después.

Los investigadores encontraron un rifle de asalto en el vehículo de Ortiz en el momento de su detención. La policía no ha revelado ninguna conexión conocida entre Ortiz y la familia de la fundadora de Fenty. El capitán de la policía de Los Ángeles, Mike Bland, no facilitó el motivo del tiroteo.

open image in gallery Rihanna estaba en la propiedad cuando se produjo el tiroteo ( Getty )

open image in gallery Rihanna comparte la propiedad de Beverly Hills con su pareja A$AP Rocky y sus tres hijos ( Getty )

Rihanna —que comparte la propiedad de Beverly Hills con su pareja, el rapero A$AP Rocky, y sus tres hijos— estaba en casa en el momento del tiroteo. No está claro si había alguien más dentro con ella, pero la policía dijo que no había heridos. Sus representantes no respondieron inmediatamente a la solicitud de comentarios de The Independent .

La artista ganadora de nueve premios Grammy, cuyo nombre real es Robyn Fenty, compró la mansión de $13,8 millones en el vecindario de Beverly Crest, en 2020, con su pareja de larga data A$AP Rocky, cuyo nombre real es Rakim Mayers. También posee la mansión de $10 millones de la propiedad vecina, así como otros dos condominios en Los Ángeles.

Las casas de la artista ya han sido blanco de ataques en otras ocasiones. En mayo de 2018, un hombre de 27 años fue arrestado tras irrumpir en su casa de Hollywood Hills y pasar allí la noche mientras esperaba el regreso de Rihanna. Posteriormente se declaró culpable de acoso y cargos relacionados.

Tras el allanamiento, Rihanna puso esa mansión en el mercado y acabó vendiéndola en 2021 por $6,5 millones.

La superestrella ha mantenido un perfil más bajo y privado en los últimos años en comparación con el apogeo de su fama mundial con éxitos como 'Umbrella' y 'We Found Love' a principios de la década de los 2000. Comparte tres hijos con A$AP Rocky: los varones RZA, de 3 años, y Riot, de 2, y su hija Rocki, de seis meses.

Traducción de Sara Pignatiello