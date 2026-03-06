Ladrón usó el traductor de Google para anunciar un asalto en restaurante ecuatoriano en Nueva Jersey

La policía de Newark, en Nueva Jersey, busca a un hombre que presuntamente intentó robar un restaurante ecuatoriano utilizando Google Translate para comunicar sus exigencias.

El 20 de febrero, poco antes de las 8 de la mañana, un hombre compró una taza de café en Mi Rinconcito Ecuatoriano y luego —con ayuda de Google Translate— anunció que estaba robando el local, informó la policía.

Según el reporte policial, el hombre amenazó con dispararle a la cajera si no abría la caja registradora.

El sospechoso habría utilizado la aplicación para traducir sus palabras del inglés al español, aunque no era necesario, ya que la cajera también hablaba inglés, según informó News12.

La empleada obedeció y abrió la caja registradora, pero el ladrón no logró descubrir cómo sacar el cajón del dinero y, frustrado, arrojó su café contra la cajera antes de huir del restaurante, informó la policía.

Imagen de una cámara de seguridad del sospechoso que, según la policía, utilizó Google Translate durante un intento de robo en un restaurante ecuatoriano en el barrio Ironbound de Newark, Nueva Jersey, en febrero ( Newark Police Department )

“Un hombre vino a comprar un café, lo pagó y luego quiso llevarse el dinero. Cuando [la cajera] le dijo que lo tomara, no lo hizo; se enojó, le tiró el café y después le lanzó un florero que estaba sobre la mesa”, contó a News 12 la dueña del restaurante, María.

La propietaria señaló que tanto ella como sus empleados quedaron muy preocupados después del intento de robo. “Nos quedamos con miedo, porque hay momentos en que no podemos estar aquí. Pensamos que podría volver a pasar”, dijo al medio.

El restaurante está ubicado en el barrio Ironbound de Newark, una zona con una importante población latina, según NBC News 4.

La policía continúa buscando al sospechoso, descrito como un hombre afroamericano vestido completamente de negro, con gorra y mascarilla del mismo color.

The Independent solicitó comentarios al Departamento de Policía de Newark.

Las autoridades pidieron que cualquier persona con información sobre el sospechoso se comunique con la línea anónima de Crime Stoppers al 1-877-NWK-TIPS.

No es la primera vez que Google Translate aparece en medio de un delito.

Fiscales de Chicago acusaron a Tyshon Smith y Dylan Roszak, ambos de 18 años, de robo por un asalto ocurrido el 26 de septiembre en un tren de la ciudad, según CWB Chicago. Durante el ataque, los jóvenes habrían utilizado la aplicación para decirle a un hombre que hablaba español que les entregara todo su dinero.

La víctima obedeció y les dio 150 dólares en efectivo y su identificación mexicana.

Traducción de Leticia Zampedri