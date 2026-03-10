¿Quién era Laken Riley? Lo que sabemos sobre el asesinato de la estudiante de Georgia

[Esta nota fue originalmente publicada en noviembre de 2024 y se actualizó]

Cuando Laken Riley (22) no volvió después de salir a correr por la mañana en el campus de la UGA (Universidad de Georgia), EE. UU., en febrero, su compañera de habitación se preocupó y llamó a la policía de la universidad.

El cuerpo sin vida de la estudiante de enfermería fue encontrado ese mismo día en una zona boscosa detrás del lago Herrick, cerca de los campos internos de la UGA, según el jefe de policía de la universidad, Jeffrey L. Clark. Fue declarada muerta en el lugar de los hechos.

Al día siguiente, José Ibarra (26), quien no es ciudadano estadounidense, fue detenido y acusado de asesinato por la muerte de Riley, un caso que se convirtió rápidamente en un punto álgido en el debate nacional sobre inmigración.

Nueve meses después, Ibarra fue declarado culpable por su asesinato.

Estaba previsto que el juicio del joven comenzara el 13 de noviembre con la selección del jurado; sin embargo, en una audiencia previa al juicio celebrada un día antes, Ibarra renunció a su derecho a un juicio con jurado y solicitó en su lugar un juicio sin jurado, en el que un juez determina los hechos y dicta sentencia sobre el caso. Su juicio comenzó finalmente en la mañana del viernes 15 de noviembre.

A continuación, compartimos todos los detalles del caso:

¿Quién era Laken Hope Riley?

Laken Riley estudiaba enfermería en la Universidad de Augusta, la cual tiene una sede en la ciudad de Athens, Georgia.

Oriunda de Woodstock (Georgia), se graduó en 2020 en la secundaria River Ridge, donde corría a campo traviesa y era miembro del equipo de atletismo, según el periódico Atlanta Journal-Constitution.

En una declaración realizada en el momento de los acontecimientos, el superintendente de educación del condado de Cherokee, Brian Hightower, dijo: “Nuestra comunidad y nuestro mundo han perdido una luz brillante con el trágico fallecimiento de Laken. Destacada atleta escolar, Laken inspiró a compañeros y profesores con su amor por el aprendizaje y su amabilidad hacia todos. Pedimos a la comunidad que tenga a su familia en el corazón”.

La joven era miembro de la hermandad Alpha Chi Omega de la UGA; asímismo, era una ávida corredora y había completado el medio maratón AthHalf en octubre de 2023. En otoño de ese mismo año, entró en la lista del decano de la Universidad de Augusta.

Riley estudió en la Universidad de Georgia hasta la primavera de 2023, para luego transferirse a la Facultad de Enfermería de la Universidad de Augusta, según un comunicado de la UGA.

Según Associated Press, permaneció activa en la hermandad a la que se unió en la Universidad de Georgia.

El día que desapareció, había salido a correr por los campos internos de dicha universidad.

Riley murió de un traumatismo por objeto contundente en el ataque. La policía universitaria dijo que no había ninguna conexión entre ella e Ibarra antes de su asesinato.

“Se trató de un crimen de oportunidad en el que [Ibarra] vio a una persona y ocurrieron cosas malas”, declaró entonces el jefe de policía de la Universidad de Georgia, Jeff Clark, en una rueda de prensa.

Cargos por asesinato

Horas después de que Riley fuera asesinada, los detectives de homicidios de Athens sacaron una foto de una cámara de vigilancia de un posible sospechoso con una gorra Adidas distintiva, según una declaración jurada federal obtenida por The Associated Press.

Finalmente, la investigación les condujo a un complejo de apartamentos fuera del campus, donde registraron los terrenos y empezaron a recabar detalles sobre José Antonio Ibarra.

Ibarra, de 26 años y nacionalidad venezolana, fue detenido y acusado de un delito de homicidio doloso, tres delitos de asesinato y sendos delitos de secuestro, agresión con agravantes, lesiones con agravantes, obstaculización de una llamada telefónica de emergencia, manipulación de pruebas y mirón.

Según las declaraciones juradas, se acusaba a Ibarra de “desfigurarle el cráneo” a Riley, lo que justificaba el cargo de agresión con agravantes. En el documento también se alegó que Ibarra había usado un objeto para hacerle daño a la mujer y que había arrastrado su cuerpo a una “zona apartada”.

Asimismo, el día del asesinato de Riley, Ibarra se habría asomado a la ventana de un apartamento de un edificio de viviendas universitarias, lo que constituye la base de la acusación de mirón.

Los abogados defensores intentaron sin éxito que el juicio se trasladara fuera de Athens, que el cargo de mirón se tratara por separado y que se excluyeran algunas pruebas y testimonios de expertos.

Por su parte, los fiscales han optado por no solicitar la pena de muerte, sino una condena a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El foco en la inmigración

Ibarra había entrado ilegalmente en EE. UU. Es un ciudadano venezolano que entró al país por El Paso, Texas, en septiembre de 2022.

Poco después de su detención, funcionarios federales de inmigración dijeron que Ibarra entró ilegalmente en EE.UU. en 2022 y que se le permitió quedarse para darle seguimiento a su caso de inmigración.

Además de esto, representantes del ICE (Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de EE. UU.) informaron en un comunicado que Ibarra había sido arrestado por el Departamento de Policía de Nueva York el 14 de septiembre de 2023 y “acusado de actuar de manera violenta contra un niño menor de 17 años y una violación de licencia de vehículos de motor”.

La policía de Nueva York liberó entonces a Ibarra “antes de que pudiera emitirse una orden de detención”, añadió la agencia (un portavoz de la policía de Nueva York dijo a The Independent en ese momento que no había ninguna detención registrada). Acto seguido, el ICE presentó una orden de arresto contra Ibarra.

El hermano de Ibarra, Diego Ibarra, fue detenido inicialmente como sospechoso del asesinato de Riley, ya que coincidía con la descripción del sospechoso. Diego Ibarra fue acusado posteriormente de posesión de una tarjeta de residencia falsa, según el noticiero regional 13WMAZ.

Cuando ocurrió el asesinato, la inmigración ya era un tema importante en la campaña presidencial, y los republicanos incorporaron el suceso a su discurso. Por su parte, el ahora presidente electo Donald Trump ha culpado a las políticas fronterizas del presidente demócrata Joe Biden de la muerte de la joven.

Día de las Familias Ángel En el segundo aniversario del asesinato de Riley, el 22 de febrero de 2026, el presidente Donald Trump firmó una proclamación que declaró esa fecha como el Día Nacional de las Familias Ángel, en honor a quienes han perdido a un ser querido a manos de migrantes con antecedentes penales previos.

Trump y los republicanos han utilizado desde hace tiempo la muerte de Riley para reforzar su mensaje sobre los peligros que, según ellos, representa la inmigración sin control. De hecho, la Ley Laken Riley fue el primer proyecto de ley que el presidente firmó durante su segundo mandato. La legislación obliga al Departamento de Seguridad Nacional a detener a ciudadanos no estadounidenses que hayan sido arrestados por robo, hurto, latrocinio o apropiación indebida en tiendas.

En el acto, Trump invitó a varias familias a tomar la palabra. Sus intervenciones estuvieron marcadas por los elogios al mandatario y el agradecimiento por sus políticas de mano dura contra la inmigración.

