La abuela del asesino de Charlie Kirk asegura que toda su familia es republicana: “No conozco a un solo demócrata”

Debbie Robinson, abuela de Tyler Robinson, el joven de 22 años acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk, rompió el silencio este viernes y defendió la inocencia de su nieto.

En declaraciones al Daily Mail, Debbie, de 69 años, afirmó que nunca escuchó a su nieto hablar de política, a pesar del abierto respaldo de su padre al presidente Donald Trump, a quien Tyler incluso imitó en Halloween en 2017.

“Mi hijo, su padre, es republicano y apoya a Trump”, dijo Debbie al medio británico. “La mayoría de los miembros de mi familia son republicanos. No conozco a nadie que sea demócrata. Estoy muy confundida”.

Charlie Kirk, de 31 años, recibió un disparo en el cuello el martes, durante un evento al aire libre de Turning Point USA titulado “The American Comeback Tour”, realizado en la Universidad de Utah Valley, en Orem. El ataque ocurrió unos 20 minutos después de iniciado el acto, ante un público de aproximadamente 3.000 personas.

Según fuentes policiales citadas por el Daily Mail, fue Matt Robinson, padre de Tyler y miembro de la empresa constructora familiar, quien reportó a su hijo ante las autoridades.

Tyler Robinson jamás tuvo en su poder un arma, según declaró su abuela, Debbie Robinson ( FBI )

Debbie Robinson reveló que su hijo no le ha contestado el teléfono desde que se hizo público que él identificó a Tyler como sospechoso en el asesinato de Charlie Kirk.

A pesar de la situación, niega rotundamente que su nieto esté involucrado, ya que asegura que nunca lo vio usar un arma y mucho menos tener una en su poder.

“Para serte sincera, no creo que haya disparado un arma en su vida”, expresó. “No es cazador, nunca mostró interés en esas cosas. Sé que no posee armas”.

También expresó dudas sobre la precisión del disparo que acabó con la vida de Kirk: “Es imposible que tuviera tan buena puntería”.

Las autoridades informaron el viernes que Tyler dejó municiones con mensajes grabados, relacionados con el fascismo, videojuegos y memes poco conocidos de internet.

Charlie Kirk, de 32 años, fue asesinado de un disparo en un evento al aire libre el martes en la Universidad de Utah Valley ( AFP via Getty Images )

El gobernador de Utah, Spencer Cox, informó que los investigadores encontraron inscripciones en al menos cuatro casquillos de bala vinculados a Robinson. Uno de los casquillos decía: “¡Oye, fascista! ¡Atrápala! ↑ → ↓↓↓”, una frase que, según los expertos, haría referencia a un videojuego con un contenido satírico que critica la ideología fascista.

Los casquillos se hallaron junto a un rifle Mauser Modelo 98 con mira telescópica. Según las autoridades, el arma se encontraba envuelta en una toalla oscura y fue recuperada en una zona boscosa cercana al campus de la Universidad de Utah Valley.

Por su parte, Debbie Robinson, abuela del acusado, negó rotundamente que su nieto tenga problemas de salud mental. Lo describió como “un chico muy tímido y bueno”.

“Él no era violento”, afirmó. “Estoy segura de que no hay ninguna posibilidad de que haya hecho algo así”.

“Lo vi crecer y no puedo concebir, bajo ninguna circunstancia, que fuera él. Y no lo digo solo por ser su abuela, lo digo porque lo conozco bien”, añadió.

Sin embargo, las autoridades afirmaron que Tyler Robinson mostró un interés creciente en la política durante los últimos años. De acuerdo con el gobernador Cox, Robinson habló con un familiar sobre la visita de Charlie Kirk a la universidad y manifestó un fuerte rechazo hacia él y sus ideas.

La abuela de Tyler Robinson lo describió como tímido y tranquilo ( Reuters )

Durante una reciente cena familiar con Robinson, un pariente habría afirmado que Charlie Kirk estaba “lleno de odio y propagaba odio”.

Los investigadores también entrevistaron al compañero de cuarto de Robinson, quien declaró que el joven hizo una broma en Discord relacionada con el tiroteo. El testigo entregó supuestos mensajes de Robinson en los que mencionaba balas grabadas y la recuperación de un rifle desde un lugar oculto.

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado un posible motivo del ataque.

En una conferencia de prensa celebrada la noche del jueves, los funcionarios informaron que Robinson podría enfrentar la pena de muerte si resulta declarado culpable.

Traducción de Leticia Zampedri