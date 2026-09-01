Un hombre acusado de acosar a una mujer durante 13 años tenía cráneos y el cerebro de John Wayne Gacy en su casa

Un hombre de Wisconsin acusado de acosar a su exnovia durante más de una década fue encontrado con una inquietante colección de cráneos humanos, restos óseos y un frasco que supuestamente contenía parte del cerebro del asesino en serie John Wayne Gacy.

Benjamin C. Larson, de 47 años, de Fond du Lac, enfrenta un cargo por acoso grave después de que la mujer se comunicara con la policía de Madison el 31 de julio y denunciara lo que, según ella, fueron años de contacto no deseado tras su breve relación en 2013, según una denuncia penal obtenida por WBAY.

La mujer explicó a los investigadores que salió con Larson durante casi dos meses antes de terminar la relación. Larson supuestamente siguió intentando contactarla durante los siguientes 13 años mediante cartas, tarjetas y correos electrónicos no solicitados. También presentó denuncias en su contra ante los organismos reguladores de profesiones en varios estados después de que ella dejara de responderle.

En noviembre de 2025, Larson aparentemente envió una tarjeta al lugar de trabajo de la mujer diciendo que “seguiría intentando contactarla” o que se presentaría en su casa. Un mes después, envió otra tarjeta a su domicilio (una dirección que ella afirmó nunca haberle dado), en la que mencionaba a su esposo y a su hijo por sus nombres. Al parecer, también indicaba que andaba deambulando por Madison como parte de su terapia.

Las acusaciones se volvieron aún más inquietantes después de que los detectives ejecutaran una orden de registro en la casa de Larson el 14 de agosto.

Benjamin C. Larson, de 47 años, de Fond du Lac, Wisconsin, enfrenta un cargo por acoso como delito grave después de que la policía encontrara en su casa cráneos humanos, objetos relacionados con asesinos en serie y diarios que detallaban un supuesto comportamiento de acoso ( Fond du Lac County Sheriff's Office )

Los investigadores afirmaron haber descubierto una extensa colección en el sótano, que incluía un calco de una lápida relacionado con el asesino en serie Edward Gein, 10 carpetas etiquetadas como “Libro de Edward Gein” y objetos que, según se informa, fueron sustraídos de la tumba de Gein. También encontraron cartuchos similares a los utilizados por el asesino del Zodíaco, según los resultados del registro, informa WBAY.

Entre los objetos también se encontraban una momia etiquetada como “Príncipe Taheb, 1600 a. C.” y un frasco que, según la etiqueta, contenía un fragmento del cerebro de Gacy. Gacy fue ejecutado en 1994 tras ser condenado por el asesinato de 33 niños y jóvenes en Illinois.

Según las autoridades, también se encontraron dentro de un ataúd de vidrio lo que parecían ser seis cráneos humanos, un cráneo parcial, una mandíbula humana y otros restos óseos.

Se desconoce el origen de los restos. Un antropólogo forense los está examinando para determinar su autenticidad y si se trata de restos indígenas americanos modernos o antiguos, informa WBAY.

Dentro de una habitación del sótano cerrada con candado, los investigadores encontraron además una muñeca de silicona muy realista acostada bajo una manta en una cama, con un cuadro de una mujer desnuda que se parecía a la presunta víctima de acoso colgado encima.

Según se informa, una carpeta negra encontrada durante el registro contenía 25 páginas de diarios escritos a mano que pertenecían a Larson. En una de las entradas, supuestamente escribió sobre su frustración por el matrimonio y el hijo de la mujer: “Es en momentos como este cuando me dan muchas ganas de quitarles los cráneos, a todos ellos”.

En otra entrada, Larson supuestamente describió cómo condujo hasta la casa de la mujer en Madison por la noche, vestido de negro, con guantes y una máscara. Escribió que vigiló la casa mientras llevaba un machete, anotó su matrícula y se llevó tres bolsas de su basura. Más tarde, los agentes encontraron en su recámara un contenedor de plástico que contenía objetos pertenecientes a la mujer, entre ellos toallas de papel con flores azules secas, un arete suelto y botellas de refresco y cerveza desechadas.

Al ser interrogado por la policía, Larson argumentó que su trato con la mujer había sido cordial y que su terapeuta le había sugerido presentar las quejas ante la autoridad reguladora para que ella respondiera. Dijo que ahora entendía que su silencio era una respuesta en sí misma, informa WBAY.

Larson ha sido acusado de un cargo de acoso. Si es declarado culpable, enfrenta hasta tres años y seis meses de prisión y una multa de hasta 10.000 dólares, según las autoridades.