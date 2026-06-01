El caso del asesinato de Charlie Kirk se ve sacudido por un intento de mantener pruebas explosivas fuera del alcance del público

Un juez de Utah decidirá el lunes si prohíbe el acceso del público y los medios de comunicación a partes clave de una audiencia crucial en el caso del hombre acusado de asesinar al activista conservador Charlie Kirk.

Tyler Robinson, de 23 años, enfrenta cargos de asesinato agravado por la muerte a tiros de Kirk el 10 de septiembre en la Utah Valley University. La fiscalía solicita la pena de muerte en caso de que sea declarado culpable.

La batalla ahora se centra en qué se permitirá ver al público.

Los abogados de Robinson solicitan al juez Tony Graf que restrinja el acceso a la audiencia preliminar, que se celebrará del 6 al 10 de julio, donde la fiscalía deberá presentar las pruebas que, según afirman, lo vinculan con el homicidio. La defensa también pide al tribunal que mantenga en secreto decenas de pruebas documentales, argumentando que la amplia difusión mediática podría influir negativamente en el jurado incluso antes de que comience el juicio.

open image in gallery Un juez de Utah decidirá si restringe el acceso a partes de una audiencia preliminar de julio y si mantiene en secreto algunas pruebas en el caso del hombre acusado de asesinar a Charlie Kirk ( Reuters )

Se prevé que la audiencia sea el análisis más revelador hasta la fecha de las pruebas en un caso que trajo una intensa atención nacional.

Los fiscales se oponen al cierre de la sala del tribunal, pero coinciden en que algunas pruebas delicadas deben mantenerse fuera del alcance del público. Se espera que presenten grabaciones de vigilancia, informes forenses, entrevistas con testigos, resultados de la autopsia y supuestos mensajes en los que Robinson parece admitir su responsabilidad en el tiroteo.

open image in gallery Al activista de derecha Charlie Kirk le sobreviven su esposa, Erika, y sus dos hijos ( Getty )

Los investigadores afirman que se encontró ADN que coincidía con el de Robinson en varias pruebas clave, incluyendo el gatillo del rifle utilizado en el ataque, un casquillo percutido, dos balas sin disparar y una toalla que supuestamente se usó para envolver el arma.

Quizás lo más incriminatorio sea que, según los fiscales, Robinson dejó una nota para su pareja sentimental que decía: “Tuve la oportunidad de acabar con Charlie Kirk y la voy a aprovechar”.

Robinson aún no se declaró culpable ni inocente.

Ante la inminente posibilidad de un juicio con pena de muerte, la audiencia del lunes podría determinar cuántas de las pruebas impactantes llegarán a conocer al público.

Traducción de Olivia Gorsin