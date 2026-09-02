Caso Lindsay Clancy: ¿qué ocurriría si el jurado nunca llega a un veredicto?

El jurado en el juicio por asesinato contra Lindsay Clancy reanuda sus deliberaciones el miércoles, un día después de haber comunicado al juez que no lograban ponerse de acuerdo sobre si ella era penalmente responsable del asesinato de sus tres hijos.

El jurado, que se encontraba en su cuarto día de deliberaciones, avisó al juez William Sullivan por medio de una nota que no había podido llegar a una decisión unánime, lo cual es un requisito legal tanto para determinar una sentencia o absolver a la persona acusada.

Sullivan indicó a los miembros del jurado que siguieran discutiendo, una instrucción común en los juicios penales cuando los jurados indican que tienen dificultades para llegar a un veredicto.

Tras deliberar en privado durante el resto del día, el jurado pidió alrededor de las 3:30 p. m., hora del este, irse a casa y reanudar las deliberaciones por la mañana.

open image in gallery El juez William Sullivan pide al jurado que continúe las deliberaciones después de que le entregaran una nota de que no lograban llegar a un veredico el martes ( Reuters )

Clancy, exenfermera de partos, no niega haber estrangulado a sus hijos, pero afirma que la psicosis postparto la llevó a cometer el crimen. Por su parte, la fiscalía argumenta que ella sabía lo que hacía.

La mujer de 36 años se declaró inocente por falta de responsabilidad penal.

El jurado escuchó el testimonio de familiares y médicos sobre cómo su salud mental se deterioró en los meses previos a los asesinatos y cómo su tratamiento incluyó varios medicamentos y una breve estancia en un hospital psiquiátrico. Los expertos médicos contratados por la fiscalía y la defensa llegaron a conclusiones muy diferentes sobre su estado psiquiátrico cuando mató a los niños.

¿Qué ocurre si no logran llegar a un veredicto?

Se declarará la nulidad del juicio y el caso volverá al mismo punto de partida, con la exenfermera de partos de 36 años acusada de asesinato y recluida en un hospital psiquiátrico a la espera de la resolución del caso penal.

Es probable que Clancy vuelva a juicio, pero los fiscales tienen opciones

Los fiscales decidirán si vuelven a intentarlo con un nuevo jurado. En caso afirmativo, el proceso de selección del jurado volverá a comenzar y se programará un nuevo juicio.

Los fiscales también podrían ofrecerle un acuerdo de culpabilidad a Clancy, señaló Brad Bailey, un abogado defensor de Boston y exfiscal que no está involucrado en el caso.

“Cada vez que se vuelve a plantear la amenaza de un nuevo juicio por asesinato en primer grado, los abogados defensores, como mínimo, explorarán si existe algún interés en llegar a una resolución”, aseguró Bailey.

open image in gallery Simpatizantes de Lindsay Clancy se reúnen fuera del tribunal mientras el jurado delibera ( AFP/Getty )

Clancy no niega haber estrangulado a sus hijos en su casa al sur de Boston, pero afirma que la psicosis postparto la impulsó a hacerlo. Tras los asesinatos, su esposo la encontró gravemente herida en el patio, donde cayó después de saltar desde una ventana del segundo piso. Quedó paralizada de la cintura para abajo.

Los fiscales argumentan que ella sabía lo que estaba haciendo.

Aunque es menos probable, la fiscalía podría decidir no volver a juzgar el caso.

“A veces deciden no hacerlo, por la sensación de que el resultado podría ser el mismo cada vez que lo intenten, y por los gastos que implica llevar el caso a juicio, sobre todo cuando hay peritos”, explicó. “Esos casos resultan costosos”.

Es probable que la defensa de Clancy presione para que se retiren los cargos

Según Bailey, su abogado defensor podría presionar activamente contra otro juicio y argumentar ante la fiscalía lo siguiente: “¿Por qué le hacen esto a esta pobre mujer? Claramente sigue sufriendo. Ha sido castigada con su parálisis y, peor aún, con la pérdida de sus tres hijos”.

Una sentencia podría significar cadena perpetua para Clancy, mientras que una absolución podría conllevar a que la internen en un centro de salud mental.

Karen Read fue otro caso de juicio nulo de gran repercusión en Massachusetts

Karen Read fue acusada de la muerte de su novio, un agente de policía de Boston, ocurrida en 2022. El jurado en su juicio de 2024 se declaró incapaz de llegar a un veredicto al quinto día de deliberaciones, lo que provocó la anulación del juicio.

La fiscalía optó por repetir el juicio, pero el año pasado un jurado diferente declaró a Read no culpable de los cargos de asesinato en segundo grado y homicidio involuntario.

Al igual que el caso de Read, el de Clancy ha generado opiniones opuestas del público.

El juicio de Clancy, transmitido en vivo, puso de relieve la salud mental materna tras el parto y fue seguido de cerca por una opinión pública dividida. Quienes simpatizan con Clancy la ven como una madre cariñosa que, meses antes de los asesinatos, se dio cuenta de que algo andaba muy mal y buscó ayuda, incluso al ingresar de manera voluntaria en un hospital psiquiátrico. Sus detractores, por su parte, afirman que merece ser castigada por un acto malvado y egoísta.