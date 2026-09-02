Una mujer de Massachusetts, EE. UU., se declaró inocente el miércoles tras ser arrestada por supuestamente grabar a los miembros del jurado fuera del juicio de Lindsay Clancy, alegando que solo intentaba tomar una foto de la presunta asesina.

Dawn Light (56) residente del pueblo de Sutton, fue arrestada alrededor de las 3:40 p. m. del martes frente al Tribunal de Distrito de Plymouth, donde los miembros del jurado deliberaban sobre el caso del triple asesinato de Clancy después de haberle dicho al juez que no lograban llegar a un acuerdo, según confirmó la Policía Estatal de Massachusetts a The Independent.

Según informa el canal NBC Boston, la fiscalía solicitó una fianza de 50.000 dólares en efectivo, pero Light fue puesta en libertad bajo palabra con la condición de que no pudiera entrar en el juzgado, no tuviera contacto con los miembros del jurado ni con los testigos del juicio de Clancy, y no compartiera ninguna foto ni video que hubiera tomado.

“Esto es un completo malentendido, su señoría”, dijo Jennifer White, abogada de Light, al juez William Sullivan el miércoles, según el medio. Añadió: “Mi clienta buscaba una foto de la Sra. Clancy y no tuvo ninguna interacción con los miembros del jurado”.

Clancy, una exenfermera de 36 años, está siendo juzgada por presuntamente estrangular a sus tres hijos pequeños en enero de 2023. Clancy admitió haber matado a los niños, pero se declaró inocente por falta de responsabilidad penal. Su defensa argumentó que sufría de psicosis posparto. La fiscalía sostiene que Clancy planeó los asesinatos a sabiendas y comprendió que sus acciones eran incorrectas.

open image in gallery Dawn Light, de 56 años, se declaró inocente el miércoles de haber grabado presuntamente a miembros del jurado a las puertas del juzgado donde se celebra el juicio por el asesinato de Lindsay Clancy, y quedó en libertad bajo fianza personal con restricciones ( AFP/Getty )

La policía estatal fue alertada el martes tras la denuncia de funcionarios judiciales de que alguien podría estar filmando a los miembros del jurado en un estacionamiento, según informaron los fiscales el miércoles. Los agentes encontraron a Light sentada en un Toyota azul estacionado en un área restringida para empleados detrás del juzgado.

Según los informes, Light les dijo que estaba esperando a ver si Clancy salía del edificio y negó haber filmado o fotografiado a nadie en el estacionamiento. La policía registró su teléfono y, en un principio, no encontró tales imágenes, pero luego descubrió videos de personas saliendo del juzgado entre las fotos que había borrado.

Los funcionarios judiciales confirmaron que las personas que aparecen en los videos eran miembros del jurado en el juicio de Clancy, según informaron los fiscales.

open image in gallery Light, que aparece en la foto tomada este miércoles en el juzgado, no tiene antecedentes penales, cuenta con fuertes vínculos con la comunidad y no existe riesgo de que se fugue, según argumentó su abogada este miércoles ante el tribunal ( Reuters )

El juez había emitido previamente una orden que prohibía fotografiar o filmar a los miembros del jurado en el caso. Los fiscales argumentaron que las acciones de Light ponían en peligro la integridad del proceso.

“Si bien afirma que estaba esperando a que Lindsay Clancy saliera del juzgado, era evidente que estaba filmando a los miembros del jurado”, declaró la fiscal adjunta Nicole Piacentini, y continuó: “Los funcionarios judiciales pudieron determinar que estaba filmando a los miembros del jurado. Incumplió claramente la orden del juez Sullivan en este caso”.

La abogada de Light argumentó que su clienta no tenía antecedentes penales, contaba con fuertes lazos con la comunidad y no existía riesgo de fuga. El juez le ordenó no difundir ninguna de las fotos o videos que había tomado y programó su próxima comparecencia ante el tribunal para el 15 de octubre.

open image in gallery El juez prohibió a Light el acceso al juzgado, ponerse en contacto con los miembros del jurado o los testigos del juicio contra Clancy, así como compartir cualquier foto o video que hubiera tomado, según informa NBC Boston ( Reuters )

La detención de Light se produce horas después de que un jurado de 12 personas, compuesto por nueve mujeres y tres hombres, comunicara al juez el martes por la mañana que no habían podido llegar a un acuerdo tras más de 17 horas de deliberaciones.

Sullivan les indicó que siguieran trabajando para llegar a un veredicto unánime. Los miembros del jurado continuaron deliberando durante varias horas más antes de solicitar la disolución de la sala alrededor de las 3:30 p. m., lo que elevó su tiempo total de deliberación a unas 23 horas a lo largo de cuatro días.

Se les ordenó regresar el miércoles por la mañana para reanudar las deliberaciones.

Traducción de Sara Pignatiello