Nuevas imágenes muestran al presunto asesino de Charlie Kirk en el campus minutos antes del crimen

Los fiscales de Utah presentaron ante el tribunal nuevas imágenes que, según sostienen, muestran a Tyler Robinson, acusado del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, desplazándose por el campus de la Universidad del Valle de Utah antes y después del crimen.

Durante una audiencia preliminar celebrada el martes en Provo, el juez de distrito Tony Graf autorizó que el video, hasta ahora inédito, se exhibiera en la sala y se hiciera público, lo que ofrece una nueva perspectiva sobre un caso que ha generado gran atención.

Según la fiscalía, las imágenes muestran a Robinson en distintos puntos del campus el 10 de septiembre de 2025, día en que Kirk murió tras recibir disparos mientras conversaba con estudiantes en el exterior del recinto, en un hecho que convirtió una actividad pública en un episodio de violencia política.

En uno de los videos se observa a una persona subiendo las escaleras de un estacionamiento con una aparente cojera. En otro, esa misma persona parece llevar un objeto que no ha sido identificado.

Robinson, de 23 años, enfrenta un cargo de asesinato con agravantes por la muerte de Kirk, y la fiscalía busca que sea condenado a la pena de muerte. Hasta el momento no ha presentado una declaración de culpabilidad o inocencia, y sus abogados no se han pronunciado públicamente sobre el caso.

La audiencia preliminar continúa esta semana, mientras el juez determina si existen pruebas suficientes para que el proceso siga adelante.

open image in gallery Fiscales de Utah presentaron ante el tribunal un nuevo video que, según afirmaron, muestra a Tyler Robinson, acusado del asesinato de Charlie Kirk, caminando por el campus de la Universidad del Valle de Utah minutos antes del crimen ( Reuters )

Mientras las imágenes se reproducían en la sala, el agente David Hull, de la Oficina Estatal de Investigación de Utah, explicó lo que, según la investigación, mostraban los videos mientras respondía las preguntas de la fiscalía.

De acuerdo con Hull, un vehículo que se cree pertenecía a Robinson llegó al campus alrededor de las 8:30 a. m. El conductor, vestido con una camiseta roja y pantalones cortos, bajó del automóvil y continuó a pie.

En un segundo video se observa a un hombre bajando por una escalera del campus. El agente dijo que creía que se trataba de Robinson.

"Los zapatos son los mismos", declaró Hull. "Lleva ropa diferente y en este video camina con una aparente cojera".

En un tercer video, según el agente, se observa a un hombre desplazándose por el techo de un edificio del campus, agachándose y luego arrastrándose hasta una de las esquinas. Hull hizo esa descripción mientras se proyectaban las imágenes, que eran de baja calidad.

El individuo permaneció en el borde del edificio hasta que se escucharon disparos, alrededor de las 12:20 p. m. Después saltó hacia una zona de césped con lo que parecía ser "algún tipo de objeto" en las manos, dijo Hull. Luego se dirigió a una zona boscosa y más tarde abandonó el campus en un vehículo.

El agente también declaró que, en otros momentos del día, esa persona comió en un restaurante Chick-fil-A del campus y tuvo contacto con representantes de Turning Point USA, la organización conservadora fundada por Charlie Kirk.

open image in gallery En una de las grabaciones, una persona con una camiseta roja y pantalones cortos desciende por una escalera del campus ( Reuters )

Las nuevas imágenes se presentaron un día después de que Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, rompiera en llanto y saliera de la sala del tribunal tras escuchar el testimonio de un agente de policía sobre cómo fue asesinado su esposo. Donald Trump Jr., hijo mayor del presidente Donald Trump, también asistió a la audiencia del lunes.

El 10 de septiembre de 2025, Charlie Kirk hablaba ante un numeroso grupo de estudiantes en el campus cuando recibió un disparo en el cuello. El ataque quedó registrado en videos de contenido explícito que se difundieron rápidamente en las redes sociales. Kirk, reconocido por impulsar y movilizar un movimiento de base de jóvenes conservadores, murió poco después.

El tiroteo dio paso a una amplia búsqueda en la que participaron autoridades locales, estatales y federales. Durante el operativo, las autoridades difundieron imágenes de vigilancia del sospechoso y pidieron la colaboración de la ciudadanía.

Según los documentos de la acusación, Robinson, residente de Utah, se entregó a las autoridades después de que un amigo de la familia lo convenciera de hacerlo. Las autoridades también señalaron que profesaba una "ideología de izquierda" y que se "radicalizó" en internet.

Traducción de Leticia Zampedri