Charlie Kirk: lo que sabemos sobre el asesinato, desde el sospechoso hasta las balas con mensaje “antifascismo”

El FBI compartió el jueves fotos de una “persona de interés” en el asesinato de Charlie Kirk, mientras los investigadores continúan la búsqueda del asesino.

Se han dado a conocer pocos detalles sobre el asesinato del activista de derecha y organizador juvenil, de 31 años, que murió tras recibir un disparo en el cuello durante un evento al aire libre en Utah Valley University, en la ciudad de Orem (Utah), el miércoles. Las imágenes difundidas por el FBI muestran a un hombre con gafas de sol, gorra de béisbol y camisa negra de manga larga.

Las autoridades informaron que recuperaron un rifle de alta potencia con cerrojo en una zona boscosa cercana. Las municiones del rifle llevaban grabados mensajes de ideología transgénero y antifascismo, según informa el Wall Street Journal, que cita un boletín de las fuerzas del orden y una fuente familiarizada con la investigación. El FBI se negó a hacer comentarios a The Independent.

Más tarde, el jueves, un alto funcionario policial declaró al New York Times que los informes preliminares sobre el rifle del tirador “podrían haber sido malinterpretados”.

Se está analizando el video del sospechoso, que “parece ser un joven de edad universitaria” y “se mezcló” con los estudiantes del campus, declaró el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason. Los investigadores también están analizando una huella de la palma de la mano, las huellas del antebrazo y una “impresión del calzado” del sospechoso.

El sospechoso fue visto en un video llegando al campus a las 11:52 a. m. Desde allí, se desplazó por las escaleras hasta el techo, el lugar del tiroteo, según los investigadores. Más tarde se le vio cruzando el tejado y saltando del edificio para huir del campus.

Los investigadores indicaron que no tienen idea de hasta dónde pudo haber llegado el sospechoso durante la noche.

open image in gallery El FBI compartió imágenes de una persona de interés en el tiroteo en el que murió Charlie Kirk ( FBI/ABC 7 )

Kirk fue alcanzado por una sola bala alrededor de las 12:20 p. m. al responder una pregunta de la audiencia sobre los tiroteos en masa que involucran a agresores de la comunidad transgénero.

Los aproximadamente 3.000 asistentes retrocedieron horrorizados y se refugiaron en el anfiteatro al aire libre de la universidad mientras Kirk era trasladado de urgencia al hospital, donde falleció más tarde.

Lo que sabemos del sospechoso y la búsqueda

El presunto autor del ataque seguía en libertad y sin identificar el jueves por la mañana, mientras que el agente especial del FBI al mando, Robert Bohls, afirmó que el tiroteo fue un “acto premeditado”.

El FBI compartió fotos de una “persona de interés” en el ataque, además de solicitar información al público.

Las imágenes muestran a una persona con gorra, gafas de sol y una camiseta negra de manga larga que parece tener una foto de la bandera estadounidense.

“Solicitamos la ayuda del público para identificar a esta persona de interés en relación con el tiroteo mortal de Charlie Kirk en la Utah Valley University”, escribió la agencia en X.

open image in gallery El locutor y activista político del movimiento MAGA (Hagamos a Estados Unidos grande otra vez) estaba sentado en el escenario frente al público estudiantil cuando le dispararon ( The Deseret News )

El jueves por la mañana, las autoridades informaron que habían recuperado el arma utilizada en el ataque: un rifle de alta potencia y cerrojo que el tirador abandonó en una zona boscosa, según declaró Beau Mason, comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah.

Las municiones que se encontraban dentro del rifle tenían grabados mensajes de ideología transgénero y antifascismo, según informó The Wall Street Journal, citando un boletín de las fuerzas del orden y una fuente familiarizada con la investigación.

Cuando se le preguntó sobre los supuestos grabados, un portavoz del FBI declaró a The Independent: “Dado que se trata de una investigación en curso, el FBI se niega a hacer comentarios”.

El mismo boletín, que no ha sido verificado, supuestamente decía que descubrieron el rifle de cerrojo calibre .30-06 envuelto en una toalla no muy lejos del campus, según The Washington Post.

El presunto tirador, que parecía ser un joven “de edad universitaria”, llegó al campus poco antes del mediodía del miércoles y “se mezcló” con los estudiantes, dijo el comisionado del Departamento de Seguridad Pública de Utah, Beau Mason.

Las autoridades pudieron rastrear los movimientos del sospechoso después de que saltara de un edificio y huyera del campus hacia un vecindario cercano. Los investigadores han recorrido los vecindarios cercanos para recopilar cualquier grabación de las cámaras de los timbres de las puertas en la que aparezca el sospechoso.

“Tenemos un buen video de este individuo”, aseveró Mason. Las autoridades se han negado a especificar lo que muestra el video y han dicho que no saben hasta dónde pudo haber llegado durante la noche.

“Aún no sabemos con certeza hasta dónde llegó”, declaró el jueves Robert Bohls, agente especial del FBI a cargo de Salt Lake City.

Mientras tanto, unos videos sin verificar publicados en las redes sociales parecían mostrar a una persona en el tejado del edificio donde el tirador disparó a Kirk.

open image in gallery Los videos grabados durante el evento parecen mostrar a una persona en el techo desde donde el tirador disparó a Kirk ( UGC )

Las autoridades pidieron a la ciudadanía que compartiera cualquier otro video o imagen que pudiera ayudar a identificar a la persona. Aún no han hecho comentarios sobre el posible motivo del asesinato.

Mason también instó a la ciudadanía a evitar acosar a dos personas de interés que fueron detenidas inmediatamente después del tiroteo, pero que fueron liberadas.

Una de las dos personas detenidas era un hombre mayor que aparecía en las fotos que circularon por Internet poco después del asesinato. Las autoridades aclararon que la policía universitaria lo había acusado de obstrucción.. El otro hombre había sido descrito en un principio por el gobernador como una “persona de interés”, pero también fue puesto en libertad.

El campus de Utah Valley Univeresity permanecerá cerrado hasta el lunes y se cancelaron todas las clases hasta nuevo aviso, informó la universidad.

¿Cómo ocurrió el tiroteo?

Se desató el caos en la Utah Valley University, en la ciudad de Orem (Utah), el miércoles por la tarde después de que Kirk, el cofundador de 31 años de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, recibiera un disparo en el cuello.

Kirk, un estrecho aliado del presidente Donald Trump, estaba celebrando un evento patrocinado por estudiantes con la universidad como parte del “American Comeback Tour” de su organización, cuando se disparó una única bala desde el tejado de un edificio cercano.

“Falleció el gran, e incluso legendario, Charlie Kirk”, escribió el presidente anunciando la muerte de Kirk en Truth Social.

“Nadie entendía ni tenía el corazón de la juventud de los Estados Unidos de América mejor que Charlie. TODOS lo querían y lo admiraban, sobre todo yo, y ahora ya no está con nosotros. Melania y yo enviamos nuestras condolencias a su bella esposa Erika, y familia. ¡Charlie, te queremos!”.

open image in gallery “Charlie inspiró a millones, y esta noche todos los que lo conocían y lo querían están unidos en el shock y el horror”, dijo Donald Trump en un discurso en el Despacho Oval el miércoles ( Copyright 2018 The Associated Press. All rights reserved. )

Más tarde dijo en un discurso desde el Despacho Oval que estaba “lleno de dolor y rabia”.

“Charlie inspiró a millones, y esta noche todos los que lo conocían y lo querían están unidos en la conmoción y el horror”.

Trump culpó a “los de la izquierda radical” por comparar a “estadounidenses maravillosos” como Kirk con “nazis y los peores asesinos de masas y criminales del mundo”.

“Este tipo de retórica es directamente responsable del terrorismo que vemos hoy en nuestro país, y debe cesar ahora mismo”.

En las imágenes se ve cómo la bala impacta en el cuello de Kirk, haciéndolo caer hacia atrás mientras le brota sangre del cuello ante el horrorizado público estudiantil.

A Kirk le sobreviven su esposa, Erika Lane Kirk, y sus dos hijos pequeños.

¿Quién es Charlie Kirk?

open image in gallery Kirk estaba celebrando un acto de preguntas y respuestas con estudiantes de la Universidad de Utah Valley cuando fue alcanzado por un único disparo ( Middle East Images/AFP via Getty )

Kirk fue director general y cofundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA, presente en más de 3.500 institutos y campus universitarios, con más de 250.000 estudiantes afiliados en todo el país, según su sitio web.

Formó el grupo en 2012 cuando tenía 18 años y se convirtió en una voz influyente entre los partidarios de Trump, con una audiencia en sus redes sociales y de video en streaming que suma millones de seguidores.

Kirk utilizó su influencia para hacer campaña por Trump en las elecciones presidenciales de 2024, y habló en la Convención Nacional Republicana el verano pasado.

Su organización coordinó el transporte de los partidarios de Trump para protestar contra el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 en Washington D. C. el 6 de enero de 2021.

El año pasado, Andrew Kolvet, portavoz de Turning Point USA en aquella época, afirmó que Kirk nunca abogó por la violencia.

“Charlie quiere salvar a Estados Unidos con palabras, persuasión, coraje y sentido común”, declaró Kolvet, según NBC News. “La izquierda está desesperada por invocar un monstruo cristiano que simplemente no existe. Se lo decimos a las iglesias: O se involucran y opinan sobre el rumbo de su país o dejarán un vacío que llenará otra persona que no comparta sus valores”.

El acto en el campus universitario de Utah generó “opiniones divididas”

open image in gallery El evento fue con la organización juvenil MAGA que Kirk fundó, Turning Point USA. ( Bartholomew/@Lifeisdriving with Mainstreet Media Utah/TMX )

Kirk estaba en una presentación del “American Comeback Tour” de su organización cuando le dispararon. El campus universitario de Utah fue la primera parada de la gira, que tenía previsto hacer paradas en campus de todo el país este otoño.

El acto generó opiniones divididas en el campus. Se reunieron casi 1.000 firmas en una petición en línea en la que se pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la participación de Kirk.

La universidad emitió un comunicado la semana pasada, en el que citó los derechos de la Primera Enmienda y afirmó su “compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo”.

Figuras políticas se unen para denunciar la violencia

Figuras políticas de derecha e izquierda se unieron para denunciar la violencia del miércoles.

El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, calificó el incidente de “repugnante, vil e inaceptable”.

“En Estados Unidos de América, debemos rechazar la violencia política en TODAS sus formas”, escribió Newsom en X.

La antigua vicepresidenta demócrata Kamala Harris se declaró “profundamente perturbada” por el tiroteo.

open image in gallery Se desató el caos en el campus universitario mientras los estudiantes huían del tiroteo ( © Deseret News 2025 )

“Quiero dejar claro que la violencia política no tiene cabida en Estados Unidos”, afirmó Harris. “Condeno este acto y todos debemos trabajar juntos para garantizar que esto no dé lugar a más violencia”.

El portavoz del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Mike Johnson, dijo: “Pedimos a todos que recen por él y por su familia [...] Lo que ocurrió es detestable. La violencia política se ha convertido en algo demasiado común en la sociedad estadounidense, y esto no es lo que somos”.

Más tarde dijo en CNN que hay un “deseo” en el Congreso de tener más seguridad tras el tiroteo de Kirk.

El expresidente Barack Obama compartió: “Todavía no sabemos qué motivó a la persona que disparó y mató a Charlie Kirk, pero este tipo de violencia despreciable no tiene cabida en nuestra democracia”.

Llueven los homenajes de los seguidores MAGA

Miembros de la familia Trump y otras figuras prominentes de MAGA hablaron amablemente de Kirk, tanto en un sentido profesional como personal, en X.

La primera dama Melania Trump escribió: “Los hijos de Charlie se criarán con historias en lugar de recuerdos, fotografías en lugar de risas y silencio donde debería haber resonado la voz de su padre. La vida de Charlie Kirk debe servir como recordatorio simbólico de que la conciencia compasiva eleva la familia, el amor y el país”.

El hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., expresó que Kirk era “como un hermano pequeño” para él.

“Descansa en paz, hermano. Te echaremos de menos más de lo que se puede expresar con palabras, pero tu legado nunca será olvidado y seguiremos luchando”, escribió.

open image in gallery El hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., manifestó que Kirk era “como un hermano pequeño” para él ( Samuel Corum/Getty Images )

Escribió Eric Trump, el otro hijo adulto del presidente: “Charlie Kirk era un patriota increíble: valiente, duro como el demonio y un querido amigo de toda nuestra familia.

En su honor, todas las propiedades de @Trump ondearán sus banderas a media asta”, dijo.

El vicepresidente J. D. Vance afirmó: “Si realmente ven los actos de Charlie —en contraste con los falsos resúmenes—, son uno de los pocos lugares con un diálogo abierto y honesto entre la izquierda y la derecha. Respondía a cualquier pregunta y hablaba con todo el mundo”.

“Charlie Kirk fue un esposo y padre cariñoso que inspiró a jóvenes de todo Estados Unidos a casarse, tener hijos, acabar con el aborto y vivir audazmente para Dios”, escribió la representante Marjorie Taylor Greene, republicana de Georgia.

Stephen Miller, subjefe de gabinete de política de la Casa Blanca, dijo: “Nuestros corazones están destrozados”.

open image in gallery Kirk deja atrás a su esposa, Erika Lane Kirk, y a sus dos hijos pequeños ( CharlieKirk/instagram )

“Estados Unidos ha perdido a uno de sus mayores campeones. Una familia entrañable ha perdido al marido y padre más extraordinario. Ahora todos debemos dedicarnos a derrotar al mal que robó a Charlie de este mundo”.

El senador Markwayne Mullin, republicano de Oklahoma y amigo de Kirk, declaró en la CNN: “He lidiado con mucha muerte en mi vida. Esta duele [...] Esta duele porque no tenía sentido. Fue solo porque alguien tenía una opinión política distinta”.

Noticia en desarrollo. Esta información se actualizará a medida que haya novedades.