El juicio de Lindsay Clancy puede quedar nulo: ¿qué pidió la defensa en su moción de emergencia?

El juez en el juicio por asesinato de Lindsay Clancy manifestó que está listo para declarar el juicio nulo, pero antes de hacerlo, le permitió a su abogado defensor un último recurso.

El juez William Sullivan declaró ante el tribunal que no le quedaba otra opción que declarar la nulidad del juicio tras recibir una nota del jurado el viernes, en la que afirmaba: “Con gran pesar informamos que no podemos llegar a una decisión unánime y no podremos hacerlo”.

El jurado estaba a punto de regresar a la sala del tribunal para escuchar su veredicto cuando el abogado defensor de Clancy, Kevin Reddington, solicitó la oportunidad de presentar una apelación de emergencia ante el Tribunal Superior de Justicia.

“Lo que pido es tiempo para presentar una apelación ante un solo juez por esta travesía”, solicitó Reddington, quien ya estaba molesto por la negativa de Sullivan a recusar a un miembro del jurado.

En un giro sorprendente, el juez accedió a la petición de Reddington y suspendió la sentencia que declaraba nulo el juicio.

“Esperaré una hora”, señaló Sullivan. El reloj comenzó a correr alrededor de las 11:30 a. m., hora del este.

open image in gallery Lindsay Clancy compareció ante el tribunal el viernes a la espera de conocer su destino ( Reuters )

Los miembros del jurado han deliberado durante siete días y le han comunicado al juez en tres ocasiones que no han podido llegar a un veredicto unánime.

Si el juez declara la nulidad del juicio, los fiscales deben decidir si repiten el juicio, ofrecen un acuerdo con la fiscalía o retiran los cargos.

Una sentencia podría significar cadena perpetua para Clancy, mientras que una absolución podría conllevar su internamiento en un centro de salud mental.

Durante el juicio de cinco semanas, el jurado escuchó el testimonio de médicos, personal de emergencias, familiares e incluso del exmarido de Clancy. Los miembros del jurado debían determinar si debía ser considerada penalmente responsable del asesinato de sus tres hijos pequeños en su casa de Massachusetts en 2023.

Ambas partes litigantes coinciden en que Clancy fue la culpable. Sin embargo, los abogados de la acusada argumentaron que la exenfermera de partos sufría de psicosis postparto en ese momento y que la deficiente atención de salud mental agravó su condición. La fiscalía sostuvo que ella planeó los asesinatos de manera intencional.

El exmarido de Lindsay Clancy hizo una angustiosa llamada al 911

El exmarido de Clancy, Patrick Clancy, fue el primero en declarar en el juicio. En el testimonio, describió el día en que encontró a su esposa después de que ella intentara suicidarse.

Lindsay Clancy lo había enviado a comprar comida de un restaurante y medicamentos para su hija, lo que, según los fiscales, fue una excusa para sacarlo de la casa.

open image in gallery El jurado indicó el jueves en una nota dirigida al juez que había un miembro del jurado que se negaba a llegar a un acuerdo ( AFP/Getty )

Al llegar a casa, encontró la vivienda inusualmente silenciosa, antes de descubrir sangre por todo el dormitorio principal y una ventana abierta.

Los miembros del jurado escucharon la llamada al 911 que Patrick Clancy hizo tras encontrar a su esposa afuera, en la nieve. Se oye a Clancy diciéndole cosas a su esposa, y luego le dice a la operadora que va a ver cómo están los niños.

Momentos después, aúlla y llora al encontrar a sus hijos en el sótano. La operadora, confundida, le pregunta repetidamente qué ha pasado.

“¡Ella mató a los niños!”, grita.

open image in gallery El exesposo de Lindsay Clancy, Patrick Clancy, declaró en el juicio sobre el día en que encontró a sus hijos muertos y a su esposa gravemente herida ( Reuters )

Todos sabían que Lindsay Clancy estaba pasando por un mal momento

La madre, la suegra, la hermana, los amigos y los compañeros de trabajo de Clancy testificaron que Clancy tuvo problemas de salud mental después de dar a luz a Callan, el menor de sus tres hijos.

La suegra de Clancy, Susan Clancy, testificó que ella y su exnuera eran muy unidas. Ambas trabajaban como enfermeras de partos. Describió a Lindsay como una madre maravillosa.

No obstante, Susan Clancy testificó que Lindsay se había vuelto ansiosa, paranoica y con tendencias suicidas, y que la atención psiquiátrica que estaba recibiendo no le estaba ayudando.

“Se sentía mal. Tenía insomnio. Había perdido el apetito. Estaba muy ansiosa y triste”, describió Susan Clancy. “Pedía ayuda a gritos”.

La madre de Lindsay Clancy, Paula Musgrove, testificó que su hija tenía miedo de dormir sola, se volvió paranoica y creía que los medicamentos que tomaba “estaban destruyendo su mente”.

“Mamá, ¿podrías subir y quedarte conmigo un rato? Estoy muy enferma. Algo anda mal”, escribió Clancy en un mensaje de texto de octubre de 2022 que Paula Musgrove leyó en el tribunal.

open image in gallery Lindsay Clancy posa con dos de sus hijos junto a su exesposo, Patrick Clancy ( Facebook )

El mensaje también decía: “Tuve un insomnio terrible toda la noche y no sé cómo voy a superar el día… Es realmente aterrador y no quiero estar sola”.

La defensa cuestionó la calidad de la atención médica de Lindsay Clancy

Clancy consultó con varios médicos sobre el deterioro de su salud mental y, finalmente, ingresó de manera voluntaria en un hospital psiquiátrico. Su abogado argumentó que había sido mal diagnosticada y que había recibido una medicación excesiva.

Durante el contrainterrogatorio a una de sus psiquiatras, la Dra. Jennifer Tufts, Reddington cuestionó su experiencia, sus decisiones de prescripción y el uso de videoconsultas de 25 minutos con tiempo limitado para la terapia verbal. En un momento dado, Reddington insinuó que Tufts era un “robot” que simplemente cumplía los trámites.

“¿Qué hiciste? Tenías a una mujer que te decía que se sentía desesperanzada”, preguntó mientras hablaban de una cita que había tenido lugar unos dos meses antes de los asesinatos.

“Le dije que era algo que podíamos abordar, que había esperanza, que existen tratamientos, que hay diferentes tipos de programas” —contestó Tufts— “así que supo que todavía tenía opciones y un motivo para tener esperanza”.

open image in gallery Lindsay Clancy tiene que usar una silla de ruedas después de que un intento de suicidio la dejara paralizada de la cintura para abajo ( vía Reuters )

Clancy dijo que escuchó una voz que le decía que matara

Paul Zeizel, psicólogo clínico y forense que visitó a Lindsay Clancy en el hospital tras el asesinato de sus hijos, declaró haberla oído decir que una voz masculina incorpórea le había dicho que no tenía más remedio que matar a sus hijos y luego suicidarse. Zeizel afirmó que creía que Clancy no era responsable de sus actos debido a su grave enfermedad mental.

Los fiscales llamaron a declarar a un testigo de refutación, el psicólogo forense Kirk Heilbrun, quien argumentó que no creía que Clancy hubiera tenido alucinaciones auditivas.

“Una de las cosas que dijo cuando le pregunté qué había pasado fue que, mientras estrangulaba a cada niño, les decía: ‘Vayan con Dios, hijos. Vayan con Dios’”, compartió. “Eso formaba parte de su creencia de que ella y los niños estarían juntos en el cielo con Dios”.

El Dr. Gregory Saathoff, psiquiatra sénior de la Unidad de Análisis del Comportamiento del FBI, testificó a favor de la fiscalía que Clancy “tenía la capacidad de distinguir entre el bien y el mal”.

Los abogados tuvieron la última palabra

Una vez concluidos los testimonios, cada parte dispuso de aproximadamente una hora para presentar sus alegatos finales ante el jurado.

Reddington mostró al jurado una fotografía de la familia Clancy, con aspecto feliz, y una segunda de Lindsay Clancy en el hospital.

”¿Cómo es posible que esto haya llegado a esto?”, preguntó Reddington y recalcó: “¿Cómo? Por culpa de la maldita medicina y la pésima atención médica que recibió”.

open image in gallery Lindsay Clancy estranguló a sus tres hijos pequeños con bandas elásticas de ejercicio ( GoFundMe )

La fiscal Jennifer Sprague afirmó que criticar el sistema de salud mental era “una distracción”. Añadió que Clancy eligió matar a sus hijos porque así le sería más fácil suicidarse.

“Estaba deprimida. Estaba agotada. Ya no podía más. No quería intentarlo más. Se sentía herida”, aseveró Sprague. “Pero esos niños, esos niños eran su protección. Esos niños le impedían acabar con su sufrimiento”.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis. Es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible para todos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cerca de ti.