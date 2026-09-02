La policía busca a una niña de 14 años y a su padre tras el hallazgo del cuerpo de un bebé en la carretera

La policía de California busca a una niña de 14 años y a su padre después de que una bebé recién nacida fuera encontrada muerta en una carretera rural del condado de Monterey.

Las autoridades locales confirmaron que la bebé, a la que se refieren como “bebé Angelita”, fue encontrada la mañana del 1.º de agosto después de que un transeúnte informara haberla encontrado al borde de la carretera.

La oficina del sheriff del condado de Monterey informó que posteriormente descubrieron que una niña de 14 años había dado a luz a la bebé Angelita y la había dejado en el suelo. Según un comunicado de prensa emitido el lunes, las autoridades determinaron que la bebé Angelita presentaba “signos de lesiones traumáticas”.

La policía busca a la niña de 14 años, acusada de asesinato, y a su padre, Sergio Gálvez Pérez, de 38 años, quien, según confirmó la sheriff del condado de Monterey, también es el padre de la recién nacida. Las autoridades no han revelado el nombre de la adolescente.

“Estoy aquí para decirle a Sergio Gálvez Pérez: ‘Tienes que entregarte’”, manifestó Nieto en una conferencia de prensa el lunes.

open image in gallery La policía de California busca a una niña de 14 años y a su padre, Sergio Galvez Pérez, 38, tras el hallazgo de una bebé recién nacida muerta en una carretera del condado de Monterey ( Oficina del sheriff del condado de Monterey )

“Porque en realidad, en el centro de todo esto están dos niñas: la bebé Angelita, que perdió la vida, y una niña de 14 años que ahora es objeto de graves acusaciones relacionadas con la muerte de la bebé y que también es víctima de abuso sexual por parte de su propio padre”, añadió Nieto.

Las autoridades creen que Gálvez Pérez está impidiendo que la policía encuentre a la niña de 14 años.

Se le imputaron múltiples delitos sexuales, incluyendo incesto y relaciones sexuales ilícitas. El padre también es sospechoso de poner en peligro a un menor y de ocultar a un niño.

La madre de la niña de 14 años, Ofelia García Ortega, de 36 años, fue arrestada por un cargo de poner en peligro a una menor y fichada en la cárcel del condado de Monterey. Posteriormente pagó la fianza y fue puesta en libertad.

open image in gallery La joven de 14 años fue acusada de homicidio, y su padre, quien presuntamente también es el padre de la recién nacida, fue acusado de varios delitos sexuales ( Oficina del sheriff del condado de Monterey )

El sheriff Nieto elogió a los lectores automáticos de matrículas por ayudar a las autoridades en su investigación.

“En 53 horas, repito, 53 horas, gracias a la tecnología, nuestros detectives habían identificado a personas relacionadas con el caso, y eso es importante”, indicó Nieto en la conferencia de prensa, y agregó que las cámaras “hacen que el buen trabajo policial sea más efectivo”.

Dichas cámaras, conocidas comúnmente como cámaras Flock por la empresa que las fabrica, han estado en el centro de la polémica tras la preocupación de que las autoridades locales pudieran compartir información con funcionarios federales, como agentes de inmigración, y de que los agentes de policía estuvieran haciendo un uso indebido de las cámaras para vigilar a la gente de forma ilegal.

El Departamento de Policía de Los Ángeles suspendió el uso de las cámaras Flock en julio hasta que puedan “resolver las preocupaciones relacionadas con los datos, la privacidad, la seguridad y el intercambio de información”, declaró en su momento Dean Gialamas, director de informática del Departamento de Policía de Los Ángeles, a ABC7.

Las autoridades solicitan a cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Gálvez Pérez o de la niña de 14 años que se comunique con el sargento detective Nicholas Kennedy de la oficina del sheriff del condado de Monterey al (831) 755-3773 o con el detective Richard Geng al (831) 759-7279. Quienes lo deseen pueden hacer una denuncia anónima.