Caso Lindsay Clancy: seis datos clave del juicio mientras el jurado comienza las deliberaciones

El juicio por asesinato contra Lindsay Clancy está ahora en manos de un jurado, tras un mes de emotivos testimonios sobre la muerte de sus tres hijos en 2023 y los problemas psiquiátricos que padecía antes de matarlos.

Los alegatos finales concluyeron el jueves en este caso, que ha generado un amplio debate en línea y protestas frente al tribunal en torno al bienestar materno y el sistema de salud mental. El jurado comenzó sus deliberaciones alrededor de las 12:30 p. m., hora del Este.

Clancy, de 36 años, está acusada del asesinato de sus hijos, Cora (5 años), Dawson (3) y Callan (8 meses), en Massachusetts. No niega haberlos matado, pero se declaró inocente por falta de responsabilidad penal. Clancy se encontraba de baja por maternidad cuando los niños fueron estrangulados el 24 de enero de 2023 y permanece bajo custodia desde entonces.

open image in gallery Clancy, de 36 años, está acusada del asesinato de sus hijos, Cora (5 años), Dawson (3) y Callan (8 meses) ( Greg Derr/Pool via Reuters )

¿Qué le sucedió a su familia?

Los niños fueron estrangulados con bandas elásticas en su casa en Duxbury, Massachusetts, una localidad costera. Su padre, Patrick Clancy, los encontró en el sótano al regresar de hacer unos mandados que Lindsay Clancy le había pedido. La encontró gravemente herida en el jardín, donde cayó tras saltar desde una ventana del segundo piso. El incidente la dejó paralizada de la cintura para abajo y confinada a una silla de ruedas.

¿Cuál es el argumento del juicio?

El juicio gira en torno a la salud mental de Lindsay Clancy y si estaba consciente de que matar a los niños estaba mal.

La fiscalía sostiene que sí lo hizo y que actuó con dolo. Las abogadas señalaron que el día de los asesinatos realizó actividades cotidianas, como llevar a sus hijos al médico y jugar con ellos en la nieve. Además, la fiscalía alega que envió deliberadamente a su entonces esposo a hacer mandados para que saliera de casa e incluso puso en duda la gravedad de su intento de suicidio.

El abogado de Clancy, Kevin Reddington, sostiene que su salud mental era tan precaria que no debería ser considerada penalmente responsable de los asesinatos. Según su defensa, padecía trastorno bipolar y psicosis postparto, lo que la llevó a creer que oía una voz que le decía que matara a los niños para así quitarse la vida.

En las anotaciones de su diario, que escribió en los meses previos a los asesinatos, Clancy describió sentirse ansiosa, abrumada, preocupada por los detalles del cuidado de su bebé, acosada por una “niebla mental” y “desesperada por tomarse un respiro mental de cuidar de todos”.

open image in gallery El juicio gira en torno a la salud mental de Lindsay Clancy y si estaba consciente de que matar a los niños estaba mal ( GoFundMe )

Tanto la fiscalía como la defensa han recurrido al testimonio de expertos para respaldar sus perspectivas contrapuestas sobre el estado mental de Clancy en el momento de los asesinatos.

Un psiquiatra forense, que testificó para la defensa, afirmó que Clancy estaba “claramente psicótica” y que tenía la creencia delirante de que lo mejor para sus hijos sería que murieran con ella en lugar de abandonarlos. Los expertos de la fiscalía coincidieron en que tenía graves problemas psicológicos, pero afirmaron que no era psicótica. También cuestionaron la versión de Lindsay sobre haber recibido órdenes de una voz y aseguraron que distinguía entre el bien y el mal y que tenía control sobre su comportamiento.

¿Qué es la psicosis postparto?

Se trata de una afección rara y grave que puede provocar pensamiento desorganizado, delirios, alucinaciones y otros síntomas. Se estima que afecta a entre 1 y 2 de cada 1.000 mujeres después del parto, pero el riesgo es algo mayor en personas con ciertas afecciones de salud mental, como el trastorno bipolar.

La psicosis postparto es diferente de la depresión postparto, un trastorno del estado de ánimo más común.

¿Intentó Clancy pedir ayuda?

Según los testimonios y las pruebas presentadas ante el tribunal, el deterioro psiquiátrico de Clancy comenzó aproximadamente tres meses después de que naciera Callan, cuando se preparaba para retomar su empleo. A partir de septiembre de 2022, buscó ayuda de diversos profesionales y programas, e incluso ingresó de manera voluntaria en un hospital psiquiátrico durante varios días a principios de enero de 2023.

La defensa sostiene que su atención médica fue deficiente y que su medicación fue administrada de forma inadecuada o incluso incorrecta. Lindsay y su esposo demandaron por separado a varias personas que la atendieron. Dichas demandas aún no se han resuelto en los tribunales civiles.

open image in gallery De acuerdo con el testimonio de la mamá de Lindsay, su hija le comunicó a ella y a su entonces esposo en diciembre de 2022 que había tenido pensamientos sobre dañar a sus hijos ( Greg Derr/Pool via Reuters )

Los fiscales intentaron recalcar que Clancy tenía amplio acceso a la atención médica, pero que en ocasiones desobedecía los consejos de los profesionales, cambiaba de médico y dejaba de tomar ciertos medicamentos. Los médicos testificaron que, si bien manifestó tener pensamientos suicidas, negó tener un plan para hacerse daño a sí misma o a otros y no presentaba signos de manía o psicosis.

Sin embargo, de acuerdo con el testimonio de la mamá de Lindsay, su hija le comunicó a ella y a su entonces esposo en diciembre de 2022 que había tenido pensamientos sobre dañar a sus hijos.

¿Testificó Clancy?

La acusada optó por no declarar. Observó el proceso desde la mesa de la defensa, llorando en ocasiones, como cuando los fiscales mostraron al jurado las fotos de la autopsia de los niños.

¿Cuáles son los posibles resultados?

Si Clancy es declarada culpable, su condena podría ser de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Si es declarada inocente por falta de responsabilidad penal, el tribunal decidirá si puede ser puesta en libertad o si debe permanecer internada en un centro psiquiátrico estatal.

Si el jurado no logra llegar a un veredicto, la fiscalía deberá decidir si se repite el juicio. Si se declara la nulidad del juicio por algún otro motivo, los pasos a seguir dependerán de las circunstancias.

Si resides en Estados Unidos y tú o alguien que conoces necesita ayuda de salud mental de inmediato, llama o envía un mensaje de texto al 988, o visita 988lifeline.org para acceder al chat en línea de la Línea 988 de Prevención del Suicidio y Crisis. Esta es una línea de ayuda gratuita y confidencial disponible para todos las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Si te encuentras en otro país, puedes visitar www.befrienders.org para encontrar una línea de ayuda cercana.