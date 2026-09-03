Erin Piacenti: la víctima del apuñalamiento en Times Square era madre primeriza y acababa de volver al trabajo

La vicepresidenta de Bank of America que murió apuñalada en Times Square era madre primeriza y apenas llevaba una semana de regreso al trabajo tras su licencia por maternidad, de acuerdo con un informe.

Erin Piacenti, de 32 años, fue una de las dos personas atacadas al azar el lunes por la tarde, a poca distancia del edificio donde trabajaba en la ciudad de Nueva York.

Piacenti regresaba a casa después del trabajo y se había detenido frente a un puesto de venta de gafas de sol cuando fue apuñalada, informó The New York Times. Poco después, agentes del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) dispararon y mataron a la presunta atacante, identificada como Pamela Cisneros, de 49 años y residente de Queens.

La tragedia ocurrió apenas unos días después de que Piacenti compartiera en redes sociales una fotografía en la que aparecía sonriente mientras sostenía a su hija recién nacida, de acuerdo con el mismo periódico.

open image in gallery Erin Piacenti, ejecutiva de Bank of America de 32 años, murió apuñalada el lunes en Times Square ( Facebook )

“Ahora que termina mi licencia por maternidad, no podría estar más agradecida por estos cinco meses junto a esta maravillosa niña”, escribió.

Piacenti también había celebrado recientemente su segundo aniversario de bodas con su esposo, Frank, con quien se casó en agosto de 2024, según informó el Daily Mail. Ambos se graduaron en 2021 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Fordham, que tras conocerse la muerte de Piacenti expresó sus condolencias a la familia.

“Nos entristece profundamente la trágica e insensata pérdida de nuestra exalumna Erin Piacenti”, declaró un portavoz de Fordham a CBS News.

“Erin y su esposo, Frank, se graduaron en 2021 y fueron miembros muy queridos de la comunidad de la Facultad de Derecho de Fordham. En este momento tan doloroso, expresamos nuestras más sinceras condolencias a Frank, a sus familias y a todos aquellos que conocieron y quisieron a Erin. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos”.

open image in gallery La atacante también apuñaló a un hombre de 68 años, que se encuentra en condición estable ( Reuters )

Antes de estudiar en Fordham, Piacenti se graduó en 2016 de la Universidad de Pensilvania, donde obtuvo una licenciatura en Ciencias Políticas.

Durante sus años en la universidad también participó en distintas actividades extracurriculares. Según el periódico estudiantil The Daily Pennsylvanian, formó parte de la hermandad Alpha Phi y del grupo Dischord A Cappella.

Mientras familiares, amigos y antiguos compañeros recordaban su trayectoria, las autoridades dieron a conocer nuevos detalles sobre el ataque. La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, explicó que el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) recibió el aviso sobre los apuñalamientos alrededor de las 4:20 p. m. del lunes.

De acuerdo con los testigos, Cisneros llevaba dos cuchillos y atacó primero a un hombre de 68 años y, apenas unos segundos después, a Piacenti.

Tisch precisó que entre ambos ataques transcurrieron apenas 20 segundos y señaló que, según las primeras investigaciones, fueron “aleatorios y sin provocación”.

open image in gallery La comisionada de la Policía de Nueva York, Jessica Tisch, confirmó que los agentes mataron a tiros a la atacante, identificada como Pamela Cisneros ( Reuters )

Cuando los agentes la confrontaron, Cisneros se negó a soltar los cuchillos, explicó Tisch.

“No voy a soltar nada. Prefiero matarlos a los dos”, habría dicho la mujer de 49 años, según la comisionada.

Cisneros repitió la amenaza y avanzó hacia los agentes, quienes primero utilizaron dos pistolas Taser para intentar detenerla. Al no conseguirlo, recurrieron a sus armas de fuego y le dispararon.

El otro hombre atacado, identificado por The New York Times como Tak Kam, de 68 años, fue trasladado de urgencia al Hospital Bellevue, donde permanece en condición estable.

Tras el ataque, el hermano de Cisneros, Patrick Peralta, contó a Gothamist que ella había enfrentado problemas de salud mental durante décadas, aunque aseguró que no era una persona agresiva.

Peralta explicó que Cisneros, madre divorciada de tres hijos, tomaba medicamentos y había mostrado una mejoría en los últimos años. Durante ese periodo, también trabajó de forma intermitente en un bufete de abogados.

“Realmente no sabemos cómo expresar ni cómo explicar por qué ocurrió esto”, declaró Peralta, quien además transmitió sus condolencias a las familias de las dos víctimas.

Traducción de Leticia Zampedri