Adolescente acusado de matar a un profesor en Georgia tras una broma que salió mal rompe el silencio

Un adolescente que enfrenta cargos penales después de que una broma de fin de curso terminara en tragedia habló por primera vez y prometió vivir su vida de una manera que honre al querido profesor de Georgia que murió en el accidente.

Jayden Wallace, un estudiante de 18 años de la escuela secundaria North Hall High School, está acusado de homicidio vehicular en primer grado y otros cargos después de que el profesor de matemáticas Jason Hughes, de 40 años, resbalara y fuera atropellado por la camioneta de Wallace cuando el joven intentaba huir tras cubrir con papel higiénico la casa de Hughes en Gainesville, Georgia, el 6 de marzo. Sin embargo, la familia de Hughes no culpa al adolescente y solicitó que se retiren los cargos por el incidente.

Las autoridades señalaron que un grupo de adolescentes había elegido la casa de Hughes como parte de las “junior-senior wars”, una tradición anual de la escuela en la que los estudiantes realizan bromas como cubrir casas con papel higiénico.

“Prometo vivir el resto de mi vida de una manera que honre la memoria del entrenador Hughes, siguiendo el ejemplo de Cristo”, dijo el adolescente en un comunicado. “Nunca lo olvidaremos”.

open image in gallery Jayden Wallace, un estudiante de 18 años, está acusado de homicidio en primer grado después de que el profesor de matemáticas Jason Hughes, de 40 años, muriera atropellado el 6 de marzo durante una broma que salió mal ( Hall County Sheriff's Office )

La familia de Jayden Wallace también difundió un comunicado en el que subrayó que el adolescente está devastado por la muerte del profesor que tuvo un gran impacto en su vida.

“Somos una familia llena de pesar y profundamente arrepentida por una pérdida tan grande en nuestra comunidad de North Hall”. Jason Hughes era una persona muy importante para nuestro hijo, Jayden”, dijo la familia de Wallace, según 11Alive. “Se tomó el tiempo de guiarlo y brindarle su apoyo y cariño, lo que dejó una huella duradera en su vida. Jay, junto con toda nuestra familia, expresa su más profundo pesar y sus más sinceras disculpas a la familia Hughes”.

La esposa de Hughes, Laura Hughes, dijo que su marido había estado esperando afuera de su casa, entusiasmado por “atrapar” a los adolescentes mientras cubrían los árboles con papel higiénico.

Pero cuando Hughes salió corriendo tras ellos, resbaló en la calzada mojada por la lluvia y, mientras los jóvenes intentaban irse en el vehículo, fue atropellado por la camioneta que conducía Wallace.

Según los investigadores, Wallace y los otros adolescentes se detuvieron de inmediato e intentaron ayudar a Hughes hasta que llegaron los paramédicos, quienes lo trasladaron a un hospital, donde más tarde murió a causa de sus heridas.

Otros cuatro adolescentes —Elijiah Owens, Aiden Hucks, Ana Katherine Luque y Ariana Cruz, todos de 18 años— fueron arrestados frente a la casa de Hughes y acusados de invasión de propiedad y arrojar basura.

La esposa de Hughes, quien también es profesora en la North Hall High School, solicitó públicamente que se retiren los cargos contra los estudiantes.

open image in gallery Laura Hughes, esposa del profesor, ha pedido públicamente que se retiren los cargos contra los estudiantes y dijo que su marido estaba “emocionado y esperando atraparlos en el acto” durante la tradición anual en la que los alumnos cubren con papel higiénico la casa de un profesor ( GoFundMe )

“No hubo ninguna ‘confrontación’”, dijo en un comunicado. “Jason sabía que los estudiantes iban a venir y estaba emocionado, esperando ‘atraparlos’ en el acto. Como había estado lloviendo, resbaló accidentalmente y cayó en la calle frente al vehículo cuando los jóvenes se marchaban. En consecuencia, fue atropellado”.

“Nuestra familia solicita que se retiren los cargos contra todos los involucrados”, continuó. “Es una tragedia horrible, y estamos decididos a evitar que otra desgracia arruine la vida de estos estudiantes. Eso iría en contra de la dedicación que Jason tuvo durante toda su vida hacia estos jóvenes”.

El accidente ocurrió apenas unas horas después de que las autoridades escolares pidieran a los estudiantes poner fin a la tradición anual de bromas y advirtieran que en años anteriores situaciones similares habían ido “demasiado lejos”.

El fiscal del condado de Hall, Lee Darragh, dijo que su oficina revisa los cargos y que ya habló con la familia Hughes.

“Hablé con la familia por teléfono y pronto me reuniré con ellos en persona. También tomaré muy en cuenta su solicitud de retirar los cargos. La policía no me consultó antes de presentarlos. Ahora revisaré las pruebas y tomaré una decisión pronto”, dijo Darragh a 11Alive.

Jayden Wallace enfrenta cargos por homicidio vehicular en primer grado, conducción imprudente, invasión de propiedad y arrojar basura. Tras su arresto, ingresó en la cárcel del condado de Hall, aunque luego recuperó la libertad tras pagar una fianza de 1.950 dólares.

Además, se creó una campaña en GoFundMe para apoyar a la esposa de Hughes y a sus dos hijos pequeños, que hasta la mañana del miércoles superó los 470.000 dólares.

Traducción de Leticia Zampedri