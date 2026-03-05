Un hombre de 22 años mató a una mujer de unos 80 años dentro de su casa rural en Utah y, posteriormente, asesinó a otras dos mujeres que encontró caminando por un sendero cercano. Luego robó el auto de una de ellas y desató una intensa búsqueda policial que se extendió por varios estados, según informaron las autoridades.

El sospechoso, identificado como Ivan Miller por FOX13, fue detenido la madrugada del jueves en Pagosa Springs, Colorado, a unos 370 kilómetros del lugar donde ocurrieron los crímenes. Al momento de su arresto llevaba una pistola y un cuchillo grande.

El teniente Cameron Roden, portavoz de la Patrulla de Carreteras de Utah, señaló que no hay indicios de que Miller tuviera alguna relación con las víctimas y que, por ahora, tampoco se ha establecido un posible motivo para los asesinatos.

La detención se produjo después de que la policía rastreara un vehículo vinculado a una de las víctimas desde Utah, pasando por Arizona, hasta Colorado. El auto fue hallado abandonado en Pagosa Springs, lo que finalmente permitió a los agentes dar con el sospechoso, informó KUTV.

La jornada de horror, que conmocionó a esta tranquila zona rural de Utah, comenzó el miércoles por la tarde. Ese día, los esposos de las dos mujeres que habían salido a caminar encontraron sus cuerpos en un sendero cercano al Parque Nacional Capitol Reef y llamaron al 911. Según la policía, ambas eran amigas y habían ido a hacer senderismo juntas: una tenía alrededor de 30 años y la otra, cerca de 60.

open image in gallery El sospechoso, identificado como Ivan Miller, se encuentra bajo custodia en Colorado por cargos relacionados con armas, después de que dos mujeres aparecieran muertas cerca de un sendero el miércoles por la tarde y una tercera fuera hallada sin vida en una casa cercana en Lyman, Utah ( Archuleta County Detention Center )

Sin embargo, Roden señaló que los asesinatos podrían haber sido completamente aleatorios. “No tenemos evidencia de que las víctimas fueran elegidas”, afirmó.

Mientras avanzaba la investigación por la muerte de las dos excursionistas, la policía hizo otro hallazgo inquietante: el cuerpo de una mujer fue encontrado en su casa en Lyman, en el condado de Wayne. No quedó claro de inmediato qué llevó a los investigadores hasta esa vivienda. Hasta ahora, ninguna de las víctimas ha sido identificada y tampoco se ha determinado si existía algún tipo de relación entre ellas.

Ante la gravedad de los hechos, las autoridades lanzaron una intensa búsqueda del sospechoso y pidieron ayuda al público para localizar un Subaru Outback blanco modelo 2022 con placa U560YF.

Según la policía, Miller robó el vehículo de una de las víctimas que estaba en el sendero y huyó del estado. El automóvil fue rastreado a través del sur de Utah y el norte de Arizona antes de ser encontrado abandonado en Pagosa Springs, Colorado, de acuerdo con FOX13.

Poco después, el sospechoso de 22 años fue detenido sin incidentes tras una breve búsqueda en la zona. Al momento de su arresto llevaba una pistola oculta y un cuchillo grande, informó el Departamento de Policía de Pagosa Springs. Actualmente, permanece detenido en el centro de detención del condado de Archuleta, acusado por un cargo relacionado con armas.

Por ahora, las autoridades aún no han podido determinar cuánto tiempo pudo haber permanecido el sospechoso en el condado de Wayne.

open image in gallery El cuerpo de una mujer de unos 80 años fue encontrado en una vivienda en Lyman ( FOX13 )

Los asesinatos sacudieron a este condado escasamente poblado, donde las autoridades pidieron a los residentes permanecer en sus casas, cerrar bien las puertas y mantener las luces encendidas durante la noche mientras el sospechoso seguía prófugo. En medio de la preocupación en la comunidad, el distrito escolar del condado de Wayne canceló las clases para el resto de la semana “por precaución y por la seguridad de los estudiantes y de la población”. Las autoridades también informaron que habrá consejeros disponibles para apoyar a los estudiantes cuando las escuelas reabran.

El alcalde de Torrey, Mickey Wright, declaró a FOX13: “Nuestra comunidad está de luto tras las trágicas muertes de tres mujeres en el condado de Wayne ayer. En nombre del pueblo de Torrey, expreso mis más sinceras condolencias a las familias, amigos y seres queridos de las víctimas. Es un momento desgarrador para nuestra pequeña y unida comunidad”.

Tras la detención del sospechoso el jueves en Colorado, las autoridades indicaron que ya no existe una amenaza activa para el público y que no hay más personas buscadas en relación con el caso. Mientras tanto, la Oficina Estatal de Investigación de Utah y el Laboratorio Criminalístico de Utah continuaron el jueves con el procesamiento de las escenas del crimen en las comunidades de Torrey y Lyman.

El condado de Wayne, con menos de 3.000 habitantes, suele ser una puerta de entrada para los visitantes que se dirigen a parques nacionales cercanos, incluido el Parque Nacional Capitol Reef.

