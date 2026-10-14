Juicio contra Russell Brand: todas las acusaciones de violación y agresión sexual expuestas durante el primer día

La fiscalía presentó las acusaciones de seis mujeres contra el comediante y actor Russell Brand durante el inicio de su juicio en Londres.

El miércoles, el Tribunal de la Corona de Southwark escuchó los detalles de los presuntos incidentes, que habrían ocurrido entre 1999 y 2009, cuando la carrera de Brand en el mundo del espectáculo estaba en pleno auge.

Estas son las acusaciones de cada una de las mujeres, según las expuso la fiscal Riel Karmy-Jones:

Denunciante 1

La fiscalía sostiene que Brand se quitó parte de la ropa y comenzó a hacer movimientos exagerados, similares a los del personaje Basil Fawlty, antes de presuntamente violar a una mujer que conoció durante una conferencia del Partido Laborista en Bournemouth, en 1999.

Según se expuso ante el tribunal, la mujer creía que Brand era gay y lo invitó a su habitación de hotel para seguir conversando después de un espectáculo de cabaret celebrado en el marco de la conferencia.

La denunciante aseguró que Brand salió del baño sin camisa y “empezó a pavonearse por la habitación, como si fuera un avestruz, caminando de manera ridícula, al estilo de Basil Fawlty”.

El tribunal también escuchó el testimonio de Mark Pinheiro, quien compartía vivienda con Brand en aquella época. Según su relato, el comediante regresó al alojamiento después de la presunta violación y les ordenó que “recogieran sus cosas” porque “tenían que salir de la ciudad de inmediato”.

Denunciante 2

La segunda denunciante trabajaba en MTV en 2001, cuando habría ocurrido la agresión sexual.

Según la fiscalía, mientras la mujer le mostraba a Brand dónde estaban los baños, él le habría dicho “entra, ven, entra” y la sujetó con fuerza del antebrazo.

open image in gallery Russell Brand habla con la prensa a su llegada al Tribunal de la Corona de Southwark, en Londres ( PA )

Según se expuso ante el tribunal, Brand le hizo señas para que entrara al baño, con una “mirada desesperada y los ojos desorbitados”.

La mujer aseguró que logró soltarse y alejarse de él. Tras el presunto incidente, la empleada de MTV quedó “desconcertada y conmocionada”.

Denunciante 3

Otra mujer denunció que Brand se abalanzó sobre ella y le tocó los senos mientras conversaban en un bar del barrio londinense de Soho, en julio de 2004.

Según la fiscalía, el comediante tenía una “sonrisa extraña y exagerada” cuando la agredió.

La denunciante afirmó que Brand la llevó al baño por la fuerza y la obligó a practicarle sexo oral, a pesar de que ella le había dicho: “No quiero hacerlo”.

La fiscal explicó al jurado que Brand habría respondido: “Vamos, no seas aguafiestas. Sabes que quieres hacerlo”, o algo similar.

Denunciante 4

La cuarta denunciante trabajaba en una emisora de radio en 2004 o 2005, cuando Brand la agredió sexualmente después de que ella saliera de una habitación mientras cumplía con sus tareas laborales.

open image in gallery Russell Brand escucha la exposición inicial de la fiscalía durante el juicio ( PA )

Según se expuso ante el tribunal, Brand, quien en ese momento estaba acompañado por una mujer y varios hombres, presuntamente “le sujetó el rostro con ambas manos” y la empujó contra una pared, donde comenzó a besarla de manera “torpe y agresiva”.

Durante la presunta agresión, también le habría tocado los senos, los costados y los glúteos de forma “brusca, rápida y frenética”, según explicó la fiscalía al jurado.

La denunciante aseguró que se sintió “sucia y asqueada” y que no podía creer que ninguna de las personas que acompañaban a Brand hubiera intentado ayudarla o detenerlo.

Denunciante 5

Según se informó al tribunal, Brand pidió disculpas a otra de las denunciantes después de que ella lo acusara de haberla tratado “como a un animal” durante una presunta violación.

La mujer relató que primero había participado en un encuentro sexual de tres personas con Brand detrás del escenario del Hammersmith Apollo, en Londres, y que luego mantuvo relaciones sexuales consentidas con el comediante en su casa de Hampstead, al norte de la ciudad.

Sin embargo, denunció que Brand la violó en esa misma vivienda y que, después de lo ocurrido, él se mostró “horrorizado” y la obligó a “limpiar el desastre”.

Tiempo después, tras encontrarse por casualidad en Escocia, la mujer contó que intercambiaron mensajes. “¿Por qué me escribes?”, le preguntó, a lo que Brand habría respondido: “Porque eres una pervertida y quiero llevarte aún más lejos”.

Según su testimonio, ella le contestó: “Creo que ya me llevaste demasiado lejos. Me trataste como a un animal”. Brand habría respondido: “Lo siento”.

Denunciante 6

La sexta denunciante, una empleada de Channel 4, acusa a Brand de haberla agredido sexualmente durante la grabación de un proyecto en 2009.

Según se expuso ante el tribunal, a la mujer le dijeron que Brand estaba “de mal humor” y que la situación no mejoraría a menos que ella le diera un masaje.

La denunciante aseguró que el comediante se acercó a la silla donde estaba sentada y colocó la cabeza directamente a la altura de su entrepierna.

Según la fiscalía, Brand le dijo: “Vamos, hazlo”, lo que dejó a la mujer “sobresaltada y muy incómoda”.

Traducción de Leticia Zampedri