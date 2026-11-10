Thomas, padre de Meghan Markle, habría cortado su monitor de tobillo tras recibir libertad condicional

Thomas Markle, padre de Meghan Markle, fue detenido de nuevo tras cortar el dispositivo de monitoreo electrónico que llevaba en el tobillo, según informó el martes el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El hombre de 82 años, quien está distanciado de su hija, permanecía detenido a la espera de una audiencia en un tribunal federal de Tampa, Florida, EE. UU.

Según el primer fiscal adjunto de EE. UU., Bill Essayli, Thomas se quitó el brazalete electrónico del tobillo a la 1:45 a. m. del martes y fue arrestado poco después.

“Hace cuatro días, un juez federal permitió que el Sr. Markle permaneciera en libertad en espera del juicio”, escribió Essayli en una publicación en X.

“Se le ordenó llevar un dispositivo de localización. Supuestamente, se quitó el brazalete a la 1:45 a. m. de ayer. Las condiciones de su libertad condicional son órdenes judiciales, no sugerencias. Solicitamos al tribunal que revoque su libertad condicional y lo mantenga detenido en espera del juicio, y continuaremos procesando este caso con todo el rigor de la ley”, agregó.

Thomas es el padre distanciado de Meghan Markle, duquesa de Sussex ( PA Wire )

Markle fue arrestado el viernes por primera vez bajo la acusación de guardar material de abuso sexual infantil en depósitos en California.

Según Essayli, esa detención se produjo tras la incautación de aproximadamente 78 objetos, entre ellos diapositivas, negativos de películas y libros que contenían presuntas imágenes de abuso sexual infantil, almacenados en la zona de Los Ángeles.

La semana pasada, cuando fue detenido, fue trasladado en ambulancia desde un centro de atención para personas mayores en Lakeland. Horas después, un juez autorizó su liberación con la condición de que fuera monitoreado electrónicamente, lo que generalmente implica llevar un dispositivo electrónico en el tobillo. El juez también ordenó una evaluación de su capacidad mental y la presentación de un informe antes del 20 de noviembre.

La hija de Markle, Meghan, se casó con el príncipe Harry de Reino Unido en el castillo de Windsor en 2018. Tienen dos hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Es ciudadana estadounidense y actriz, conocida por protagonizar la serie dramática de televisión estadounidense La ley de los audaces.

Meghan declaró estar “profundamente angustiada” por las acusaciones de que se había encontrado una colección de imágenes de abuso sexual infantil en la antigua casa de su padre.

También reveló que en 2019 se había enviado a la policía de Londres una carta con “acusaciones preocupantes” sobre él. “Contenía acusaciones preocupantes e inquietantes contra mi padre, y me aseguraron que se estaban investigando”, dijo Meghan refiriéndose a la carta.

“Espero que ahora se entienda que, a pesar de la distorsión que ciertos medios de comunicación han hecho a lo largo de los años, cualquier distanciamiento de mi padre y mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debió a una sola razón: protegerlos”, añadió.

Traducción de Sara Pignatiello