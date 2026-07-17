Xi pide más esfuerzos globales para regular la IA y critica a EEUU por frenar la tecnología

El desarrollo y la gobernanza de la inteligencia artificial deberían ser un esfuerzo global, manifestó el viernes el presidente de China, Xi Jinping, al reiterar las objeciones del país a lo que calificó como la “extralimitación” de las preocupaciones en materia de seguridad nacional.

En su intervención en una conferencia en Shanghái, Xi señaló que la IA no debería estar dominada por una sola nación. Las restricciones encabezadas por Estados Unidos han impedido que China acceda a algunas de las tecnologías más avanzadas del mundo, lo que ha impulsado los esfuerzos de Beijing por desarrollar su propio conocimiento técnico y ha intensificado la rivalidad entre las dos mayores economías del mundo.

“El desarrollo de la inteligencia artificial no debería ser una actuación en solitario de ningún país, sino una sinfonía de cooperación global”, dijo Xi en la inauguración de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial anual de China en Shanghái. Al encuentro asistieron los líderes de Kazajistán, Camboya y Tailandia, así como el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres.

Xi, contra la “extralimitación” de la seguridad nacional en la IA

“Deberíamos oponernos juntos a la práctica de extralimitar el concepto de seguridad nacional en el campo de la inteligencia artificial, y de colocar la propia seguridad por encima de la de otros países”, afirmó, repitiendo una queja china de larga data.

China ampliará la cooperación en IA con la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la Liga de los Estados Árabes, la Unión Africana, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la Organización de Cooperación de Shanghái y los países BRICS, indicó el mandatario. Además, prometió proporcionar acceso a 30 países a una herramienta meteorológica de IA desarrollada por China que ofrece sistemas de alerta temprana.

Durante los próximos cinco años, Xi dijo que Beijing ofrecerá 5.000 oportunidades de capacitación en IA a países en desarrollo.

Las alianzas más estrechas pueden ayudar a prevenir una “injusticia histórica en materia de IA”, sostuvo.

Nuevo ente chino de cooperación en IA, visto como respuesta a EEUU

Antes de la conferencia, 29 países, entre ellos Pakistán, Rusia y Kazajistán, firmaron un acuerdo con China para establecer una Organización Mundial de Cooperación en Inteligencia Artificial. La prensa estatal describió el ente como una organización intergubernamental con sede en Shanghái que promueve la gobernanza global de la IA.

La nueva organización de cooperación en IA puede verse como la respuesta de Beijing a la iniciativa Pax Silica liderada por la Casa Blanca, dijo George Chen, socio y presidente de la práctica digital de la consultora The Asia Group, con sede en Washington.

El marco Pax Silica, lanzado a finales del año pasado, se centra en reforzar la colaboración con aliados y socios de Estados Unidos en cadenas de suministro relacionadas con la inteligencia artificial. Entre los firmantes figuran Japón, Reino Unido, Australia, Filipinas, Israel e India.

Tras una visita del presidente estadounidense, Donald Trump, a Beijing para reunirse con Xi a mediados de mayo, Beijing y Washington acordaron también mantener un diálogo sobre el desarrollo y la gobernanza de la IA.

Chen, quien estaba en la conferencia en Shanghái, apuntó que el discurso de Xi puede interpretarse como una señal de que China puede ser un socio fiable para el mundo en desarrollo, o los países del “sur global”. “China no permitirá que Estados Unidos sea el monopolio de la tecnología de IA”, manifestó.

China exhibe tecnología avanzada mientras refuerza la autosuficiencia

Más de 1.100 empresas y 1.400 invitados participan este año en la conferencia anual de inteligencia artificial, de acuerdo con la prensa estatal china.

Durante la conferencia, que termina el lunes, el gigante tecnológico Huawei exhibe su potente sistema de computación para IA, el Atlas 950 SuperPoD.

Algunos analistas tecnológicos creen ahora que China se ha convertido en un innovador en materia de inteligencia artificial y ya no se limita a ponerse al nivel de Estados Unidos. El plan quinquenal de China hasta 2030 ha priorizado avances en las fronteras de la ciencia y la tecnología, incluida la IA.

Los modelos de IA de código abierto de China, como DeepSeek, son vistos —especialmente en el mundo en desarrollo— como atractivos y a menudo más asequibles que los modelos de IA estadounidenses, que en gran medida son de código cerrado.

Coincidiendo con la conferencia, la startup china de IA Moonshot lanzó su modelo más reciente, Kimi K3. Indicó que los 2,8 billones de parámetros de Kimi K3 —una de las mediciones de la capacidad de un modelo de IA— lo convertirán en el mayor modelo de código abierto del mundo. La versión V4 Pro de DeepSeek tiene 1,6 billones de parámetros.

El mes pasado, otra empresa china de inteligencia artificial, Zhipu, o Z.ai, presentó su nuevo modelo insignia de código abierto GLM-5.2, en un desafío a rivales de Estados Unidos, incluidos los modelos de Anthropic.

Pero políticos y varias grandes empresas estadounidenses de IA, incluida Anthropic, han acusado a los modelos chinos de inteligencia artificial de llevar a cabo una “destilación” ilícita de sus modelos para extraer sus tecnologías, una afirmación que Beijing dice que es “infundada”. Responsables de políticas públicas en Estados Unidos también han expresado preocupación por la IA china, al considerar que supone una amenaza económica para su país.

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Chan informó desde Hong Kong. El periodista de The Associated Press Ken Moritsugu en Beijing contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.