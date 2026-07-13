La jefa de la UE sopesa restricciones de edad para niños en redes sociales

Una alta funcionaria de la Unión Europea pidió el lunes que se impongan límites al uso de las redes sociales por parte de los niños, mientras un panel especial de la UE que analiza el desafío recomendó prohibir el acceso a los menores de 13 años hasta que las empresas tecnológicas puedan demostrar que sus plataformas son seguras.

La creciente conciencia sobre los peligros que las redes sociales suponen para cerebros jóvenes en desarrollo se ha reflejado en una oleada de nuevas restricciones a nivel mundial. Australia, Reino Unido, Turquía, Indonesia y otros han prohibido que los menores de 16 o 15 años usen plataformas como TikTok, YouTube e Instagram.

Al exponer una lista de sus preocupaciones sobre el uso de las redes sociales por parte de los niños, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen —médica de formación—, afirmó que los menores de 3 años no deberían tener ninguna exposición a las pantallas.

“Creo que debemos considerar un acceso escalonado y gradual para distintos rangos de edad, porque la infancia no esperará y, una vez que se va, nunca podemos recuperarla”, declaró Von der Leyen a los periodistas.

“Así como no les damos a nuestros hijos las llaves del auto antes de que tengan su licencia, o no les dejamos comprar alcohol hasta que estén legalmente autorizados. Necesitamos fijar la edad a la los niños puedan acceder legalmente a las redes sociales”, agregó.

Von der Leyen señaló el scroll infinito, la práctica de ir pasando de un contenido a otro sin parar en la misma pantalla, como uno de los rasgos “adictivos” que las empresas tecnológicas deben abordar.

Más allá de los niños pequeños, no mencionó restricciones precisas, pero es probable que ella y la Comisión Europea —el poderoso brazo ejecutivo de la UE— elaboren una propuesta para que los 27 países miembros la consideren en un futuro cercano. Las propuestas de política de Von der Leyen tienen gran influencia entre los países miembros de la UE.

Un panel especial creado para estudiar la seguridad infantil en internet entregó su informe a la jefa de la UE el lunes. El informe indicó que, en lo que respecta a la seguridad, “la carga de la prueba debe recaer en los proveedores, no en los reguladores, los padres y los niños”.

“Hasta que demuestren que sus servicios son seguros por diseño, los proveedores de redes sociales y otros servicios digitales deberían restringir el acceso a los niños menores de 13 años en la UE”, afirmó el reporte, que probablemente influya en el criterio de Von der Leyen.

El documento recomendó que los países de la UE consideren “restricciones adicionales de edad por precaución” para los niños mayores de 13 años.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.