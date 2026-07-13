Cientos de economistas advierten sobre impacto económico de la IA y el riesgo laboral

Cientos de economistas afirman en una carta abierta que las instituciones “deben actuar ya” para abordar cómo la inteligencia artificial podría transformar la economía y podría dejar a muchas personas sin trabajo.

El comunicado difundido el lunes fue firmado por destacados economistas, junto con científicos informáticos y algunos ejecutivos de empresas tecnológicas, entre ellas Anthropic, Google y OpenAI.

“La IA puede volverse radicalmente más poderosa en los próximos 10 años", resaltó la carta, organizada por el laboratorio de economía digital de la Universidad de Stanford. "Esto podría impulsar una transformación sin precedentes de nuestra economía, mayor que la Revolución Industrial, pero desarrollándose en un plazo muchísimo más corto. Podría traer riesgos, incluido el desplazamiento laboral a gran escala, así como oportunidades como importantes mejoras en el nivel de vida”.

La carta de sólo cuatro oraciones indica que los líderes deben “construir los incentivos, las barreras de protección y las instituciones necesarias para orientar la IA en una dirección que complemente a los seres humanos y beneficie a la sociedad”.

El laboratorio de Stanford afirma que la misiva ha sido firmada hasta ahora por más de 200 economistas e investigadores de IA, incluidos 16 ganadores de un Premio Nobel.

El científico informático y pionero de la IA Yoshua Bengio estuvo entre los firmantes y manifestó en un comunicado aparte que, con base en la trayectoria del desarrollo de la IA, “es muy plausible que la IA transforme drásticamente nuestras economías”.

“Debemos actuar de manera deliberada y tomar decisiones colectivas y democráticas, en lugar de dejar que se impongan las fuerzas del mercado y correr el riesgo de dejar atrás a la mayoría de los ciudadanos”, escribió Bengio, profesor de la Universidad de Montreal.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.