Amazon lanzará su nuevo servicio de internet satelital en Sudáfrica en 2027

Amazon lanzará su nuevo servicio de internet satelital Amazon Leo en Sudáfrica en 2027, informó la empresa el miércoles, lo que aparentemente la adelanta al rival Starlink de Elon Musk para ganar negocios en la economía más avanzada de África.

Amazon, fundada por Jeff Bezos, indicó que se asociará con el proveedor sudafricano de internet Herotel para lanzar un nuevo servicio en el país de 62 millones de habitantes. Amazon señaló que se trataba de su primer acuerdo de internet satelital en el continente africano.

No se dieron a conocer detalles financieros.

El anuncio de Amazon se produce tras las duras críticas de Musk al gobierno del país donde nació. El hombre más rico del mundo ha afirmado que las regulaciones sudafricanas le han impedido lanzar Starlink allí porque es blanco, y ha acusado al gobierno de racismo.

Se refería a las políticas de acción afirmativa de Sudáfrica, que exigen que las empresas extranjeras que operan en el sector de las comunicaciones cedan una participación minoritaria de sus entidades locales a propietarios negros u otros no blancos para poder obtener una licencia.

Las regulaciones buscan brindar oportunidades que se les negaron a las personas no blancas bajo el anterior sistema de apartheid, basado en el gobierno de una minoría blanca.

El gobierno respaldó el acuerdo con Amazon, y el ministro de Comunicaciones, Solly Malatsi, se unió a representantes de Amazon y Herotel para anunciar el convenio.

Amazon lanzó sus primeros satélites de internet de órbita baja el año pasado y afirma que actualmente tiene más de 390 en funcionamiento.

Los primeros satélites operativos de Starlink se lanzaron en 2019 y ahora tiene más de 10.000 en órbita. El internet satelital de Starlink se ha lanzado en unas dos docenas de países africanos, pero Musk se niega a cumplir las regulaciones sudafricanas de acción afirmativa.

Amazon informó que el acuerdo con Sudáfrica era el inicio de su esfuerzo por desplegarse en toda África el miércoles, donde también se asociaría con Vanu Inc., una empresa con sede en Lexington, Massachusetts, especializada en internet móvil en países en desarrollo.

Existe un gran mercado potencial para el internet satelital en África, un continente de más de 1.500 millones de personas donde muchas viven en zonas rurales y otras áreas sin conexiones fijas a internet.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.