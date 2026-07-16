Fujitsu y líderes japoneses de robótica anuncian una gran iniciativa de "IA física" con Nvidia

La empresa japonesa de comunicaciones Fujitsu liderará una gran iniciativa de inteligencia artificial con tecnología de Nvidia, al reunir lo que, según afirmó, es lo mejor de la destreza manufacturera de Japón en robótica con la IA.

El área tecnológica conocida como “IA física” se refiere a robots inteligentes y futuristas que pueden pensar por sí mismos, y no sólo seguir instrucciones programadas, para trabajar de manera segura junto a las personas en fábricas, hogares y hospitales.

La iniciativa fue anunciada en Tokio el jueves por el director general de Nvidia Corp., Jensen Huang, y el director ejecutivo de Fujitsu, Takahito Tokita, junto con los directores generales de los principales fabricantes japoneses de robots industriales: Fanuc Corp., Yaskawa Electric Corp. y Kawasaki Heavy Industries.

El anuncio más reciente se suma a un acuerdo que Nvidia y Fujitsu dieron a conocer el año pasado.

Los ejecutivos expresaron su esperanza de que los robots puedan abordar la aguda escasez de mano de obra del país. Japón está entre las sociedades que envejecen con mayor rapidez en el mundo desarrollado y, según indicaron, los robots inteligentes podrían ayudar a cuidar a los adultos mayores que viven solos.

Huang señaló que la IA física encajaba bien con Japón por la reputación del país en calidad de fabricación, ya que los robots que se mueven de forma independiente podrían ser potencialmente peligrosos.

“La excelencia de Japón es una filosofía, una forma de vida. ‘Hecho en Japón’ significa la más alta calidad, la más alta precisión. Japón establece el estándar de lo más avanzado en la manufactura moderna”, afirmó Huang.

Huang enumeró conceptos japoneses muy valorados en la manufactura de precisión, como “kaizen”, que significa “mejora continua”.

Las empresas no dieron un plazo específico para la llegada de esos robots a la vida cotidiana. Subrayaron que ya hay esfuerzos en marcha y que lo que denominaron la primera fase de la colaboración llegará más adelante este año.

No se ha tomado ninguna decisión sobre la creación de una empresa conjunta, aunque eso podría ocurrir más adelante, indicaron.

Japón ha reconocido que se ha quedado rezagado frente a algunos países, entre ellos China y Estados Unidos, en IA, y ha mostrado interés en ponerse al día.

El gobierno de la primera ministra Sanae Takaichi anunció recientemente un plan para recabar más de 370 billones de yenes (2,3 billones de dólares) en inversión pública y privada en diversos campos tecnológicos para 2040, incluida la IA física, los semiconductores y los centros de datos.

Nvidia, con sede en Silicon Valley y que ofrece una tecnología de código abierto, ha sido agresiva al forjar diversos vínculos en Japón, con acuerdos con bancos líderes, el fabricante de automóviles Toyota Motor Corp., la empresa de videojuegos Sega y el instituto nacional de investigación Riken.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.