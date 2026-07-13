La UE sanciona a agentes de inteligencia rusos acusados de ciberespionaje durante años

La Unión Europea impuso sanciones el lunes a oficiales de inteligencia militar rusa, piratas informáticos y empresas privadas, al denunciar lo que calificó como una campaña de ciberespionaje de años para socavar al bloque.

La medida señaló a nueve personas y cuatro entidades acusadas de vínculos con una red de espionaje en línea que, según la UE, ha atacado a gobiernos y ha llevado a cabo operaciones de sabotaje contra infraestructura crítica como plantas de calefacción y centrales eléctricas desde 2010.

El Consejo Europeo señaló en un comunicado que los sancionados “contribuyen a los esfuerzos de Rusia por desestabilizar a la UE, a sus Estados miembros y a socios internacionales”. El espionaje y los ataques han tenido lugar en al menos nueve países.

Los nombres de las personas y entidades —que por lo general son empresas, agencias gubernamentales, bancos u otras organizaciones— no figuraban en el comunicado.

Indicó que Francia, Alemania, Polonia, Chipre, Países Bajos, Austria, Eslovaquia, Rumania y Finlandia, “entre otros”, han sido blanco de estos ataques.

El ministro francés de Exteriores, Jean-Noël Barrot, afirmó que Francia tiene la intención de convocar al embajador ruso en los próximos días. Declaró a la televisión francesa BFM que el objetivo de las actividades cibernéticas es “o bien capturar información, o sabotear el funcionamiento, por ejemplo, de infraestructuras ferroviarias, como fue el caso en Polonia”.

La UE centró sus medidas en el 16º Centro del Servicio Federal de Seguridad de Rusia, o FSB. Señaló que el FSB ha “controlado a una serie de grupos de amenazas cibernéticas”, y sostuvo que “ha llevado a cabo una amplia gama de actividades cibernéticas maliciosas con una gravedad creciente”.

Algunos países han acusado a Rusia de utilizar ciberataques y propaganda para interferir en elecciones.

Suecia dijo en abril el miércoles que un grupo prorruso con vínculos con los servicios de seguridad e inteligencia de Rusia estuvo detrás de un ciberataque contra una planta de calefacción el año pasado. El anuncio se produjo tras advertencias de funcionarios en Polonia, Noruega, Dinamarca y Letonia de que Rusia está atacando infraestructura crítica en toda Europa.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.