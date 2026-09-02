Universidad australiana sustituye clases presenciales de psicología por un chatbot con IA para dos asignaturas

Una universidad australiana ha introducido un chatbot de inteligencia artificial en la enseñanza semanal de dos asignaturas obligatorias de psicología, una medida que los académicos temen que pueda ser “perjudicial”.

El chatbot de la Universidad Macquarie, llamado Virtual Peer, interactúa con los estudiantes durante sus cursos, haciéndoles preguntas y guiándolos a través de ejercicios basados en diferentes escenarios.

Sin embargo, la universidad sostiene que el chatbot no sustituye la enseñanza convencional.

Se indica que las actividades del chatbot de IA son opcionales, y que los estudiantes también deben realizar lecturas, cuestionarios y ver videos en línea. Las evaluaciones se realizan por separado mediante trabajos de investigación y exámenes.

La universidad planea retomar las clases presenciales en 2027, alternando la modalidad presencial con la virtual en semestres diferentes.

No obstante, este cambio generó preocupación entre los estudiantes, especialmente después de que ambas asignaturas pasaran a impartirse en línea durante el segundo semestre. Ambas habían ofrecido clases presenciales a principios de año.

Un estudiante anónimo dijo sentirse “timado” después de que los problemas con la estructura de su titulación le obligaran a cursar la versión en línea.

“En lugar de un debate en grupo o una clase impartida por un tutor, es una actividad que se realiza con un robot”, declaró el estudiante, según recoge el periódico británico The Guardian. Añadió: “Siento que le estoy enseñando a este robot a quitarles el trabajo a mis profesores”.

Anteriormente, los cursos en línea ofrecían tutorías semanales opcionales por Zoom impartidas por profesores remunerados. Ahora, Virtual Peer ofrece estas tutorías como su principal actividad docente, junto con material didáctico digital y videos.

Un estudiante realiza un ejercicio durante una clase impulsada por inteligencia artificial en el Colegio Jean Mace de Mulhouse, Francia, el 26 de marzo de 2026 ( AFP/Getty )

Macquarie afirmó que el chatbot se había desarrollado en colaboración con educadores y que su objetivo era complementar su trabajo, no sustituirlo. Los académicos que utilizan el sistema proporcionan y verifican el material en el que se basa, lo que, según la universidad, le confiere una base más específica para cada materia que la de los sistemas de IA de propósito general.

La Universidad de Sídney también ha ampliado el uso de la IA a través de Cogniti, una plataforma de IA generativa centrada en la educación y utilizada por cientos de académicos para el aprendizaje basado en escenarios.

Según se informa, la universidad ha puesto el sistema a disposición de instituciones en Australia, Nueva Zelanda y los Países Bajos.

Pero la perspectiva de que la IA asuma más responsabilidades docentes ha inquietado al personal de las instituciones de educación superior.

Alison Barnes, académica de Macquarie, afirmó que la preocupación trasciende las universidades individuales. “El personal universitario está desbordado por una crisis de carga de trabajo, pero intentar disimular estos problemas con implementaciones fragmentadas de IA podría, de hecho, generar problemas aún más graves”, explicó.

Traducción de Sara Pignatiello