El nuevo CEO de Apple, John Ternus, toma el relevo de Tim Cook tras 15 años

El nuevo director ejecutivo de Apple, John Ternus, toma las riendas del icónico gigante tecnológico el martes, poniendo fin a 15 años de mandato de Tim Cook, un periodo durante el cual el valor de la compañía se disparó hasta los 4,6 billones de dólares gracias a la enorme popularidad del iPhone.

La transición a un nuevo CEO llega en un momento crucial para Apple. La inteligencia artificial ha desatado la mayor convulsión dentro de la industria desde que Steve Jobs presentó el primer iPhone en 2007. La empresa ha tenido un comienzo difícil en la IA tras tropezar en sus esfuerzos por ofrecer nuevas funciones basadas en esta tecnología, como prometió hace casi dos años.

A principios de año, presentó nuevos avances en IA, incluyendo mejoras en su asistente Siri, y destacó un enfoque centrado en la privacidad y el uso diario mientras intenta alcanzar a sus rivales.

Ternus afronta desafíos que lo obligarán a salir de su zona de confort en la ingeniería de hardware. Además de encontrar maneras de hacer que Apple siga siendo competitiva en la carrera de la inteligencia artificial, tendrá que gestionar cuestiones de la cadena de suministro y la relación con figuras como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien el martes elogió públicamente a su predecesor.

Ejercer como CEO de Apple también exige habilidades interpersonales, como desarrollar relaciones con figuras importantes. Cook cultivó vínculos con Trump mientras guiaba a la empresa a través de desafíos empresariales, incluida la guerra comercial y arancelaria de Trump contra naciones de Asia, donde Apple cuenta con amplias cadenas de suministro de fabricación. Aunque entrega el timón de la dirección ejecutiva de Apple, se espera que Cook ayude a la compañía a mantener una buena relación con Trump después de pasar a su nuevo cargo como presidente ejecutivo del consejo.

Ternus trabajó en algunos de los productos emblemáticos de Apple bajo el mando de Cook, como el Apple Watch, los AirPods y el Apple Vision Pro. La próxima semana presentará el lanzamiento del último iPhone en la sede de la empresa en Cupertino, California.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.