Nueva York prohíbe el uso de la IA para alumnos hasta 8º grado

Las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York prohibirán temporalmente que los estudiantes de primaria y secundaria usen herramientas de inteligencia artificial durante el próximo año escolar.

La moratoria de un año —parte de una evaluación más amplia sobre cómo los niños del mayor sistema escolar del país interactúan con la tecnología— se aplicará a “todo software que utilice IA generativa orientada a los estudiantes” para alumnos hasta octavo grado, informó la alcaldía. Describió la política como la prohibición más amplia del país.

Al mismo tiempo, la ciudad ofrecerá entrenamiento en IA dos veces al año para todos los estudiantes de preparatoria de las escuelas públicas. También pondrá en marcha programas piloto que permitirán a algunos alumnos de preparatoria usar un puñado de plataformas de IA bajo la supervisión de un educador. Los chatbots de compañía estarán prohibidos en todos los grados, indicaron las autoridades.

El enfoque surge mientras estudiantes, padres y escuelas de todo el país intentan orientarse sobre el uso de herramientas de IA en el aula y en otros ámbitos. Las escuelas trabajan para enseñar a los niños a incorporar la tecnología sin que dependan demasiado de ella o la utilicen para hacer trampa.

“Cada día, cuando nuestros niños vienen a la escuela, les enseñamos a hacer preguntas, a cuestionar suposiciones, a examinar la premisa, a preguntar por qué. Cuando se trata de la IA en nuestras escuelas, tenemos la obligación de hacer lo mismo”, declaró en conferencia de prensa el alcalde Zohran Mamdani.

La ciudad también recomendará límites de tiempo de pantalla para los estudiantes, al sugerir un tope de 30 minutos al día para alumnos de tercero a quinto grado y de 45 minutos para estudiantes de sexto a octavo. Se permitirá que los maestros usen IA para la planificación de la enseñanza y tareas operativas.

Al menos 37 estados cuentan con orientaciones oficiales sobre IA que las escuelas pueden usar como modelo, aunque no existe una definición única de alfabetización en IA ni consenso sobre cómo debería enseñarse. El estado de Nueva York aprobó el año pasado una prohibición del uso de teléfonos celulares por parte de los estudiantes en las escuelas.

Las autoridades educativas de la ciudad también realizarán una revisión amplia de todas las herramientas tecnológicas utilizadas en el sistema escolar y eliminarán aquellas que se consideren no esenciales para el aprendizaje.

Michael Mulgrew, presidente de la United Federation of Teachers en Nueva York, elogió los límites de tiempo de pantalla, pero afirmó que la política de IA “deja muchas preguntas sin responder”, incluida la forma en que el Departamento de Educación “será más agresivo al exigir que los productos que compra tengan salvaguardas de IA”.

Josh Golin, director ejecutivo del grupo de defensa de la niñez Fairplay, comentó que habría preferido una moratoria más larga y más tiempo entre el anuncio y el inicio del año escolar.

“Un año para evaluar no es ni de lejos suficiente”, expresó, y añadió que la carga debería recaer en las plataformas de IA “para demostrar que sus productos son eficaces para enseñar a los niños, que son seguros, que no están desplazando la interacción cara a cara y que no están conduciendo a trampas generalizadas”.

Los estudiantes de las escuelas públicas de la ciudad de Nueva York tienen previsto regresar al aula la próxima semana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.