Cómo los estudiantes utilizan la IA para combatir el ‘apocalipsis laboral’

El 45 % de los estudiantes universitarios se sienten optimistas respecto al mercado laboral que les espera, especialmente ante el auge de la inteligencia artificial.

Una encuesta realizada por Superhuman y Talker Research de 2.000 estudiantes universitarios estadounidenses encontró que el 69 % teme no encontrar empleo porque la IA está reemplazando mano de obra humana en algunos sectores.

Muchos han ajustado su trayectoria profesional (12 %) o cambiado de carrera (22 %) por las mismas preocupaciones.

El 91 % trabaja para adquirir nuevas habilidades fuera de sus clases, y el 43 % usa la propia IA para aprender.

El 58 % considera que aprender sobre IA en la universidad es esencial para su carrera, y casi la mitad (48 %) cree que usarla de forma correcta, ética y responsable será la habilidad más importante que obtendrá en sus estudios.

Los estudiantes creen que es importante equilibrar el uso de la IA con el desarrollo del pensamiento crítico (69 %), y el 81 % afirma que corremos el riesgo de perder habilidades de pensamiento crítico al depender demasiado de la IA.

Esa preocupación influye en lo que esperan de las herramientas de la IA como apoyo en ortografía y gramática (54 %) y recordatorios de fechas (40 %).

También los estudiantes valorarían una IA que conozca los requisitos específicos de sus clases (33 %), que funcione como un asistente personal para mantenerlos motivados (33 %), o que sea como un profesor (25 %).

“La IA está teniendo un impacto enorme en el mundo, y sabemos que puede resultar atemorizante para los estudiantes universitarios que buscan prepararse para el éxito en un mercado laboral en constante cambio”, dijo Jenny Maxwell, directora de educación de Superhuman.

“Pero está claro que los estudiantes entienden que aprender a usar la IA de manera efectiva es, en realidad, la mejor defensa contra un posible ‘apocalipsis del empleo’”.