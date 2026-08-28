GTA 6: desarrolladores de Rockstar rompen el silencio sobre la gran filtración

Rockstar Games, el estudio detrás del esperado Grand Theft Auto VI, rompió el silencio sobre la serie de filtraciones que circularon en internet durante los últimos días y que mostraban imágenes del juego antes de su presentación oficial.

La compañía pareció confirmar la autenticidad del material y calificó la filtración de “desgarradora” para su equipo. Además, pidió disculpas a los jugadores por haber conocido parte del título a través de imágenes difundidas sin autorización.

En los últimos días, un grupo que se hace llamar Cyberleek publicó videos y fotografías que mostraban escenas de jugabilidad y secuencias cinemáticas de GTA 6. El nivel de detalle de algunos clips incluso llevó a pensar que los responsables de la filtración habían tenido acceso directo al juego.

En algunas publicaciones, el grupo afirmó que difundió el material como protesta por varias decisiones de Rockstar, entre ellas el supuesto lanzamiento del juego solo en formato digital. Sin embargo, estas afirmaciones despertaron dudas, ya que las mismas publicaciones también promocionaban una moneda digital vinculada, al parecer, con el grupo.

Rockstar había mantenido silencio hasta ahora, lo que alimentó las especulaciones sobre la autenticidad de las imágenes. Finalmente, el estudio se pronunció, lamentó lo ocurrido y prometió compartir pronto material oficial con los jugadores.

La filtración y el comunicado llegan además antes del estreno de un avance especial en Netflix esta semana, que ofrecerá el primer vistazo oficial y extendido al juego. Grand Theft Auto VI, uno de los lanzamientos más esperados de los últimos años, tiene previsto llegar al mercado el 19 de noviembre.

“Sabemos que muchos de ustedes estaban esperando noticias nuestras sobre lo ocurrido la semana pasada. Decir que la filtración de videos de Grand Theft Auto VI fue desgarradora para nuestro equipo sería quedarse corto. Obviamente, no era así como queríamos que vieran el juego después de tanto tiempo”, señaló Rockstar en un comunicado.

El estudio también reconoció la larga espera por nueva información. “Lamentamos mucho que todo haya tardado tanto, desde terminar el juego —¡ya casi llegamos!— hasta compartir más detalles, videos oficiales de jugabilidad y toda la información que la comunidad necesita”.

A pesar del contratiempo, Rockstar aseguró que mantiene su compromiso con las expectativas de los jugadores. “Sabemos que debemos superar sus expectativas y estamos decididos a ofrecerles lo que esperan y merecen”, afirmó la compañía, que también lamentó que algunos detalles se conocieran antes de tiempo y agradeció las muestras de apoyo recibidas.

Traducción de Leticia Zampedri