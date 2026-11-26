Google presentó una solicitud de patente para una tecnología de inteligencia artificial capaz de crear videos personalizados para cada usuario, con protagonistas que se ven y hablan como los propios espectadores.

La solicitud, titulada “Creación de un canal de experiencias de video personalizadas para el usuario”, describe una función integrada en una aplicación de televisión que utiliza información como el historial de visualización, la ubicación del dispositivo, el idioma y la edad para generar videos con inteligencia artificial.

Esta función, denominada “Mi canal”, permite a los usuarios pedirle a la IA que cree nuevos videos, que luego aparecen en un canal identificado con su nombre.

Según los detalles de la patente, los espectadores también podrían convertirse en protagonistas de sus propios videos mediante avatares creados con inteligencia artificial a partir de sus fotografías y su voz.

Uno de los ejemplos incluidos en la solicitud indica al modelo de IA que debe “garantizar” que el usuario sea el protagonista durante todo el video e incorporar su nombre, edad, género y foto de perfil.

open image in gallery Selección de un canal personalizado en la pantalla de un televisor ( US 2026/0370899 )

En la actualidad, los canales de televisión y las plataformas de streaming recomiendan contenido según el historial de visualización de cada usuario. Sin embargo, según la patente de Google, este sistema no refleja del todo los hábitos de los espectadores, que pueden ver una película de suspenso policial una noche, una infantil al día siguiente y cambiar de gustos de un mes a otro.

Para adaptarse a estas preferencias, la nueva tecnología recopilaría información sobre los géneros y títulos favoritos de cada usuario, además de datos de su dispositivo, como la dirección IP, el idioma configurado y la ubicación GPS. También tendría en cuenta su edad y los grupos sociales a los que pertenece.

A partir de estos datos, el servidor generaría instrucciones para un modelo de lenguaje de gran tamaño, como ChatGPT o Gemini, que también podrían elaborarse sin intervención del espectador mediante un segundo modelo de inteligencia artificial que recopilaría noticias de actualidad, tendencias en redes sociales y resultados deportivos.

open image in gallery Exploración de una selección de videos personalizados generados para el espectador ( US 2026/0370899 )

Según la patente, el sistema de inteligencia artificial también permitiría combinar los géneros favoritos de cada espectador, como el policial, el suspenso y la acción, para crear videos adaptados a sus gustos.

Sin embargo, el éxito de esta tecnología dependería de la cantidad de datos que los usuarios estén dispuestos a compartir, ya que quienes proporcionen menos información obtendrían resultados de menor calidad. A esto se suma el alto costo de los equipos informáticos necesarios para generar los videos.

Por ahora, la tecnología solo existe como una solicitud de patente y no se conoce ningún prototipo que permita comprobar su funcionamiento. Al parecer, el examinador rechazó la solicitud, aunque Google todavía tiene la posibilidad de modificarla y volver a presentarla.

Traducción de Leticia Zampedri