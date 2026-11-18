Sony ha instado a los propietarios de consolas PlayStation a realizar una acción clave antes de intentar jugar a Grand Theft Auto VI (GTA VI).

El nuevo juego sale a la venta el 19 de noviembre y se espera que sea uno de los mayores lanzamientos de entretenimiento de la década. Sin embargo, los jugadores deben descargarlo primero para poder jugarlo, ya que solo estará disponible en formato digital.

Las compañías de internet se preparan para un día récord el jueves, ya que los jugadores se apresuran a descargar las actualizaciones. Algunas de estas compañías de banda ancha ya han experimentado un tráfico sin precedentes desde que se habilitó la descarga previa para que los jugadores pudieran instalarla en las consolas antes del lanzamiento, y esperan otro día ajetreado cuando el juego esté disponible oficialmente.

Sin embargo, la descarga del juego en sí no es lo único que tendrán que completar antes de poder jugar. PlayStation también ha lanzado una actualización de software que deberá instalarse en cualquier consola para poder jugar a GTA.

“Sony Interactive ha publicado una actualización del software del sistema PS5 que es necesaria para jugar a Grand Theft Auto VI”, anunció la compañía en una publicación en Xbox Live. Añadieron: “Los jugadores deben descargar esta actualización antes de la medianoche del 19 de noviembre para poder jugar el día del lanzamiento”.

La advertencia es particularmente relevante dado que los jugadores no solo se apresurarán a comenzar el juego tan pronto como esté disponible, sino también porque las velocidades de descarga pueden verse reducidas mientras las compañías de internet intentan hacer frente a la demanda.

La actualización en sí no es especialmente grande, con solo 1,3 gigabytes, sobre todo si se compara con los aproximadamente 210 gigabytes necesarios para descargar y guardar GTA. Sin embargo, podría suponer otra espera innecesaria antes de poder acceder al juego para aquellos jugadores que no se hayan preparado.

Sony no especificó qué hace exactamente la actualización, numerada 26.07-14.23.00. En sus notas de lanzamiento, la compañía solo indicó que había realizado “algunas correcciones de seguridad en el software del sistema”.

Sin embargo, algunos han especulado que podría estar relacionado con el propio GTA. Antes del lanzamiento, los jugadores, gracias a nuevas herramientas de inteligencia artificial, han estado buscando maneras de “desbloquear” sus consolas para poder jugar antes de tiempo, y Sony ha estado trabajando para corregir cualquier vulnerabilidad de seguridad que pudiera permitirles hacerlo.

La actualización también provocó cierta frustración entre los jugadores porque Sony la hizo obligatoria de inmediato, lo que significaba que los jugadores que estaban conectados cuando se lanzó fueron expulsados de las partidas y no pudieron volver a empezar hasta que se instaló.

Traducción de Sara Pignatiello