Siete años después de afirmar que “el futuro es privado”, Meta deja de ofrecer soporte para el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos de Instagram.

Esta forma de mensajería ultraprivada, que solo permite que el remitente y el destinatario vean los mensajes, era una función opcional en la popularísima aplicación de redes sociales.

Al eliminar esta función, los proveedores de servicios de internet y Meta podrán acceder a los mensajes privados.

Meta afirmó que la actualización, que entró en vigor el viernes, se debía a que muy pocas personas utilizaban el cifrado de extremo a extremo como para que mereciera la pena.

“Cualquiera que quiera seguir enviando mensajes con cifrado de extremo a extremo puede hacerlo fácilmente en WhatsApp”, dijo un portavoz de Meta.

Los términos y condiciones actualizados de la aplicación establecen: “La mensajería cifrada de extremo a extremo en Instagram dejará de ser compatible después del 8 de mayo. Si tienes conversaciones afectadas por este cambio, verás instrucciones sobre cómo descargar cualquier archivo multimedia o mensaje que desees conservar”.

La medida fue elogiada por grupos de protección infantil como la NSPCC, que afirman que evitará que el acoso y el abuso infantil queden impunes. Sin embargo, los defensores de la privacidad sostienen que la decisión supone un retroceso y que, de hecho, podría perjudicar a los niños al exponer sus datos.

“Desactivar el cifrado de Instagram es una rendición ante la vigilancia y un regalo para sus propios conjuntos de datos de entrenamiento de IA”, declaró Matthew Hodgson, director ejecutivo de la plataforma de comunicaciones Element, a The Independent.

“Al desactivar el cifrado de extremo a extremo, Meta se apropia de las claves de tu vida privada. Decidió que los datos extraídos de tus notas de voz y mensajes directos son más valiosos que tu derecho fundamental a una conversación privada”.

El Sr. Hodgson describió la excusa de Meta sobre las bajas tasas de suscripción como una “típica distracción de las grandes tecnológicas”, y añadió que “si el futuro fuera realmente privado, la privacidad sería la opción predeterminada, no una configuración oculta que Meta puede eliminar cuando le conviene a sus intereses económicos”.

Traducción de Olivia Gorsin