La actualización de Instagram permite que Meta ahora pueda ver tus mensajes privados
Un crítico afirma que acabar con el cifrado de extremo a extremo es “una señal de que se debe ceder el paso a la vigilancia y un regalo para sus propios conjuntos de datos de entrenamiento de IA”
Siete años después de afirmar que “el futuro es privado”, Meta deja de ofrecer soporte para el cifrado de extremo a extremo en los mensajes directos de Instagram.
Esta forma de mensajería ultraprivada, que solo permite que el remitente y el destinatario vean los mensajes, era una función opcional en la popularísima aplicación de redes sociales.
Al eliminar esta función, los proveedores de servicios de internet y Meta podrán acceder a los mensajes privados.
Meta afirmó que la actualización, que entró en vigor el viernes, se debía a que muy pocas personas utilizaban el cifrado de extremo a extremo como para que mereciera la pena.
“Cualquiera que quiera seguir enviando mensajes con cifrado de extremo a extremo puede hacerlo fácilmente en WhatsApp”, dijo un portavoz de Meta.
Los términos y condiciones actualizados de la aplicación establecen: “La mensajería cifrada de extremo a extremo en Instagram dejará de ser compatible después del 8 de mayo. Si tienes conversaciones afectadas por este cambio, verás instrucciones sobre cómo descargar cualquier archivo multimedia o mensaje que desees conservar”.
La medida fue elogiada por grupos de protección infantil como la NSPCC, que afirman que evitará que el acoso y el abuso infantil queden impunes. Sin embargo, los defensores de la privacidad sostienen que la decisión supone un retroceso y que, de hecho, podría perjudicar a los niños al exponer sus datos.
“Desactivar el cifrado de Instagram es una rendición ante la vigilancia y un regalo para sus propios conjuntos de datos de entrenamiento de IA”, declaró Matthew Hodgson, director ejecutivo de la plataforma de comunicaciones Element, a The Independent.
“Al desactivar el cifrado de extremo a extremo, Meta se apropia de las claves de tu vida privada. Decidió que los datos extraídos de tus notas de voz y mensajes directos son más valiosos que tu derecho fundamental a una conversación privada”.
El Sr. Hodgson describió la excusa de Meta sobre las bajas tasas de suscripción como una “típica distracción de las grandes tecnológicas”, y añadió que “si el futuro fuera realmente privado, la privacidad sería la opción predeterminada, no una configuración oculta que Meta puede eliminar cuando le conviene a sus intereses económicos”.
Traducción de Olivia Gorsin
Bookmark popover
Removed from bookmarks