El número de personas que borran TikTok en EE. UU. se ha disparado tras el acuerdo por el que un grupo de inversores leales al presidente Donald Trump se hizo con el control de las operaciones estadounidenses de la aplicación de la red social.

Las cifras de la empresa de inteligencia de mercado Sensor Tower muestran que el número de usuarios estadounidenses que desinstalan TikTok ha aumentado casi un 150 % desde que se produjo el cambio de propiedad la semana pasada.

Algunos usuarios de TikTok han expresado su preocupación por la censura derivada de la nueva estructura de propiedad, ya que la aplicación ha pasado del propietario chino ByteDance a un grupo inversor que incluye al gigante tecnológico Oracle, dirigido por Larry Ellison, aliado de Trump.

Los videos críticos con Trump y las redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU.) en Minneapolis parecían no recibir visitas esta semana, mientras que palabras como “Epstein” eran bloqueadas en los mensajes.

El gobernador de California, Gavin Newsom, dijo que iniciaría una investigación para averiguar si TikTok estaba censurando contenidos desde la absorción, lo que podría suponer una violación de la ley estatal.

TikTok ha reconocido los incidentes, achacándolos a problemas técnicos generalizados relacionados con problemas del servidor.

Un portavoz de TikTok dijo a The Independent que la aplicación no tenía normas sobre compartir el nombre de Jeffrey Epstein —el difunto delincuente sexual infantil condenado y antiguo estrecho colaborador de Trump.

El portavoz ha añadido que TikTok ha identificado y está solucionando el problema que causó inconvenientes a algunos usuarios.

“Seguimos resolviendo un importante problema de infraestructura provocado por un apagón en uno de nuestros centros de datos asociados de EE. UU.”, señala un comunicado de la empresa.

“La experiencia de usuario en EE. UU. puede seguir presentando algunos problemas técnicos, incluso al publicar nuevos contenidos”, se añade.

open image in gallery Logotipo de TikTok en la pantalla de un teléfono inteligente e ilustración de la bandera estadounidense en la pantalla de una computadora portátil en Fráncfort del Meno, Alemania, el 10 de abril de 2025 ( AFP/Getty )

Otros usuarios han expresado su preocupación por la política de privacidad actualizada de TikTok, alegando que se solicita información sensible que podría ser utilizada en su contra por la Administración Trump.

La política solicita información sobre la “vida sexual u orientación sexual, la condición de transgénero o no binario, la ciudadanía o el estatus migratorio” de un usuario; sin embargo, una versión archivada de los términos muestra que se utilizaba el mismo lenguaje bajo la propiedad de ByteDance.

Los temores que rodean a los nuevos propietarios de TikTok han provocado un repunte en las descargas de los rivales de la aplicación, ya que Skylight y UpScrolled han experimentado un aumento significativo de usuarios en los últimos días.

Traducción de Sara Pignatiello