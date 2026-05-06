Una demanda alega que Mark Zuckerberg autorizó personalmente la infracción de derechos de autor de Meta AI

Según una demanda, Mark Zuckerberg, el director de Meta, aprobó personalmente la infracción masiva de derechos de autor de libros y artículos para entrenar los sistemas de inteligencia artificial de su empresa.

Cinco editoriales y el autor Scott Turow emprendieron acciones legales contra el gigante tecnológico el martes, en medio de una disputa en curso entre los desarrolladores de IA y el mundo literario.

Las editoriales Elsevier, Cengage, Hachette, Macmillan y McGraw Hill alegan que Meta pirateó millones de sus obras protegidas por derechos de autor para entrenar su gran modelo de lenguaje (LLM) Llama.

“La infracción a gran escala de Meta no supone un avance para la sociedad, y la inteligencia artificial nunca se desarrollará adecuadamente si las empresas tecnológicas dan prioridad a los sitios piratas por encima de la investigación académica y la imaginación”, afirmó María Pallante, presidenta de la Asociación de Editores Estadounidenses, en un comunicado.

La demanda abre un nuevo frente en la batalla legal en curso sobre derechos de autor entre creadores y empresas tecnológicas en relación con el entrenamiento de la IA, en la que decenas de autores, medios de comunicación, artistas visuales y otros actores demandaron a empresas como Meta, OpenAI y Anthropic por infracción de derechos de autor.

Es probable que todos los casos pendientes giren en torno a si los sistemas de IA hacen un uso justo del material protegido por derechos de autor al utilizarlo para crear contenido nuevo y transformador.

Los dos primeros jueces que examinaron el asunto emitieron fallos divergentes el año pasado.

Anthropic, respaldada por Amazon y Google, fue la primera gran empresa de IA en llegar a un acuerdo en uno de los casos y aceptó el año pasado pagar a un grupo de autores USD 1.500 millones para resolver una demanda colectiva que podría haberle costado a la empresa miles de millones más en daños por supuesta piratería.

Los editores alegan que Meta pirateó obras que van desde libros de texto hasta artículos científicos y novelas, que incluyen La quinta estación de NK Jemisin y Robot salvaje de Peter Brown, para el entrenamiento de su inteligencia artificial.

Solicitaron al tribunal permiso para representar a un grupo más amplio de titulares de derechos de autor y una indemnización económica por una cantidad no especificada.

En un comunicado emitido el martes, un portavoz de Meta declaró: “La IA está impulsando innovaciones transformadoras, la productividad y la creatividad tanto para individuos como para empresas, y los tribunales dictaminaron correctamente que entrenar a la IA con material protegido por derechos de autor puede considerarse uso legítimo”.

Información adicional de las agencias.

Traducción de Olivia Gorsin